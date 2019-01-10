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(Görüntülü) Anaokulu öğrencileri spikerlik yapıp haber sundu

Mersin'in Anamur ilçesindeki özel bir anaokulunun öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenledikleri etkinlikte spikerlik yapıp haber sundu

10 Ocak 2019 20:42

Mersin\'in Anamur ilçesindeki özel bir anaokulunun öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenledikleri etkinlikte spikerlik yapıp haber sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan etkinliğe Anamur Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Törende konuşan Anaokulu Müdürü Suna Yılmaz Gök, Basının objektif olması kadar basın çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek ve kamuoyu adına yaptıkları görevde onlara destek vermek, sadece sorumluların değil, toplumunda görevidir dedi.
Konuşmanın ardından 80 öğrenci hazırladıkları gösteriyi sergiledi. Bir öğrencinin spikerlik yapıp haber sunduğu etkinlik, Suna Yılmaz Gök tarafından Anamur ve Bozyazı\'daki gazetecilere plaket vermesi ile son buldu.

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