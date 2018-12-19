(Görüntülü) Anamur'u yine hortum vurdu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinde dün akşam oluşan hortum, seralara zarar verdi. Anamur\'da dün saat 21.00 sıralarında deniz ile D-400 karayolu arasında kalan Batıyarma bölgesinde oluşan hortum seralara zarar verdi. 3 muz serası büyük zarar gördü. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zararın büyük olduğunu söyledi. Anamur\'da Kasım ve Aralık ayında, 2 hafta ara ile meydana gelen hortumlarda muz seraları, çilek tarlaları ve zeytin bahçeleri yerle bir olmuş, yaklaşık 15 milyon lira zarar meydana gelmişti.