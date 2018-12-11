(Görüntülü) Anamur'u hortum ve fırtına vurdu (2)

5 METRELİK DALGALAR OLUŞTU Mersin\'de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran fırtına, özellikle kentin sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın ektisiyle dalga boyunun bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtilerek, \"Akdeniz\'de Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz\'de batı ve kuzeybatı yönlerden 50-75 kilometre hızında fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor\" denildi. Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)