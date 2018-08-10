(Görüntülü) Anafartalar Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Geçilmez Destanı\'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda Conkbayırı\'nda törenle kutlandı. Çanakkale Boğazı\'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası\'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz\'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri\'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 103\'üncü yıldönümünde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Conkbayırı\'nda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya\'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya\'nın Askeri Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda\'nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, kaymakamlar, belediye başkanları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, 2\'nci Kolordu Komutanlığı, Avustralya ve Yeni Zelanda çelenkleri Atatürk Anıtı\'na sunuldu. Şehitler anısına, saygı duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Albay Serhat Demirbaş yaptı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma yaptı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: \"Anafartalar, Arıburnu, Seddülbahir ve en kritik hedef olan Conkbayırı\'nın bugün dahi üzerinde taşıdığı muharebe izleri, topyekûn olarak neferlerimize bağımsızlığımızı adadığı birer örnektir. Şüphesiz ki bıraktığı acı mirasa rağmen bu şanlı gururu millet olarak her yıl anma günlerinde yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Çok dar bir alanda yaratılan bu eşssiz mücadele gerek siper önlerinde, gerekse cephe gerisinde yaşanan kahramanlık hikayeleriyle doludur. Cephede bilfiil savaşanlar, yaşam ile ölümün iç içe geçtiği bu mücadelede gelişmiş bir teknolojinin karşısında göğüs göğüse verilen süngü mücadelesiyle savaşın seyrini belirlemişlerdir. Çanakkale\'de insan aklının alamayacağı kadar çok kayıplar verdik. Asırlar ötesinde Yunus Emre\'nin de dediği gibi; \'Ölmekten ne korkarsın. Korkma, ebedi varsın\' düşüncesi, askerlerimize ışık olmuştur. Ve işte Çanakkale\'de Mehmetçik de bu duygunun en canlı timsalidir.\" Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı tarafından Anafartalar Zaferi Anı Defteri\'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafıyla son buldu. ANAFARTALAR\'I DA GEÇEMEDİLER Çanakkale Savaşları sırasında, İtilaf ihtilaf birlikleri Seddülbahir ve Arıburnu\'ndaki çarpışmalardan sonra Gelibolu Yarımadası\'nı buralardan geçmenin imkansız olduğunu görerek, kuzeydeki Anafartalar\'da yeni bir cephe açtı ve Conkbayırı\'nı ele geçirdi. Ancak 10 Ağustos 1915\'te Mustafa Kemal\'in emriyle başlatılan süngü hücumuyla, düşman püskürtüldü ve İtilaf Devletleri, Anafartalar\'dan Gelibolu Yarımadası\'nı geçemedi.