(Görüntülü) ANADOLU'YA ÖZGÜ MOTİFLER ÇOCUKLARIN PARMAKLARINDA HAYAT BULDU

Haber- Kamera Emre SAÇLI SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA\'nın Salihli ilçesinde açılan halı dokuma atölyesinde hayata geçirilen \'21 motif 21 hikaye\' adlı projeyle, Anadolu\'ya özgü motifler çocukların parmaklarında tekrar hayat buldu. Salihli Belediyesi öncülüğünde çalışmalarına devam eden halı dokuma atölyesinin 6 ila 10 yaş arası 21 çocuk kursiyeri, eğitmen Sultan Gençtürk tarafından geliştirilen \'21 motif 21 hikaye\' adlı projeyle dokuma sanatının yaşaması adına önemli bir adım attı. Çocukların her biri, farklı bir anlam taşıyan ve Anadolu\'ya özgü olan motifleri çizerek, ilmek ilmek dokudu. DOKUMA ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ DE GELİŞTİRİYOR Kurs eğitmeni Sultan Gençtürk, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öncelikle Anadolu\'da yaygın kullanılan motiflerden örnekler çıkarttıklarını belirten Gençtürk Motiflerin genel olarak özellikleri içinde neşe, mutluluk, umut ve sonsuzluk temaları yer alıyor. Kuş, yıldız, nazardan korunma motifleri en çok tercih edilen örnekler arasında dedi. Çocukların el becerilerinin de geliştiğini belirten Gençtürk, Çocuklarımız desen çizip, desen takibi yaparak tümevarım tekniğini öğrenmiş oluyor. Analiz yapma yetenekleri, görsel ve soyut hafızaları gelişiyor. Dokuma sanatının ileride seçecekleri mesleklere yardımcı olacağını düşünüyorum. İyi bir cerrah, mühendis olabilirler. Bu tür kazanımları da olacaktır dedi. Dokuma kursuna katılan kursiyerlerden Defne Lal Dönmez, Ben bu kurs kapsamında \'elibelinde\' adlı motifi dokuyorum. Bu motif hem görsel olarak çok güzel hem de anlamlı. Elibelinde motifi, dişiliğin simgesidir. Sadece analık ve doğurganlığı değil; aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize eder dedi. Bir diğer kursiyer Ceyda Aydoğdu ise nazardan korunma motifi dokuduğunu belirtti. Kursiyerlerden Mehmet Efe, mutluluk, neşe ve ölümsüzlüğü temsil eden kuş motifi dokuduğunu söyledi. Nil Aslan adlı öğrenci de kendi evinde beslediği altın pamuk adlı civcivini çok sevdiği için onun görselini halı olarak dokumaya başladığını söyledi.