(Görüntülü) Anadolu'nun büyük kanyonu: Levent Vadisi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'nın Akçadağ ilçesinde, ABD\'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon\'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Neolitik Çağ\'dan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Akçadağ\'daki Levent Vadisi\'nde jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve çeşitli dönemlere ait çok sayıda mağara yer alıyor. Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının vazgeçemediği duraklar arasında bulunuyor. Sonbahar ve yaz aylarında tabloları aratmayan manzarasıyla ziyaretçilere dinlenme imkanı sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da en çok tercih ettiği yerler arasında. Vadide düzenlen \'Uluslararası Malatya Foto Kampı\'na yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda fotoğraf sanatçısı katılıyor. Tarihi ve farklı jeolojik yapısının yanı sıra sarp kayalıkların da bulunduğu vadi, dik bir kaya bloğu üzerine çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terasından kuş bakışı izlenebiliyor. Hizmete açıldığı 2012\'den bu yana yoğun ilgi gören seyir terasının etrafındaki bazı mağaralar ve kaya blokları güneş enerjili sistemle aydınlatılıyor. Son zamanlarda özellikle yerli turistlerden yoğun ilgi gören seyir terasını yapıldığı günden bu yana 3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. \'BU VADİ ANLATILMAZ, YAŞANIR\' Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Levent Vadisi\'nin tarihiyle, doğasıyla ve havasıyla muhteşem bir mekan olduğunu kaydederek, şunları söyledi: \"Levent Vadisi, Malatya\'nın batıya açılan kapısında. Malatya-Ankara yolu üzerinde, yaklaşık 35 kilometre sonrasında, 3 kilometre iç kısımda bulunuyor. Vadi 28 kilometre uzunluğunda. Vadinin uzunluk boyunca çok güzel jeolojik oluşumları var, mağaraları var, inanılmaz uçurumları var. Bu vadi anlatılmaz, bu vadi yaşanacak bir yer. Levent Vadisi doğal kalmış ama kesinlikle doğan kalmış bir yer, çünkü sonradan keşfedilmiş bir yer.\" DÜNYA REKORU KIRILDI Levent Vadisi\'nin doğa sporlarına ev sahipliği yaptığını belirten Işık, \"Levent Vadisi foto kamp ile tanınmaya başladı. 2 yıl foto kamp yaptık burada. Arkasından 2\'ncisini bu sene düzenlediğimiz Doğa Sporları Festivali yaptık. Geçen yıl Doğa Sporları Festivali\'nde İsviçreli bir sporcu slackline (ip üstünde yürüme) dünya rekorunu bu vadide kırdı. 1210 metreyi 74 dakikada düşmeden vadiden karşıdan karşıya geçişi yaptı. Bu tabii ki buraya turist akınına sebep oldu\" dedi. GEÇİŞ DÖNEMİNDEN İZLER Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, vadi üzerinde binin üzerinde mağara olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: \"Bu mağaralarda geçiş döneminin izleri var, Roma döneminin izleri var, Hristiyanlık döneminin izleri var ve Osmanlı döneminin izleri var. Birçok köyümüzde şu anda Osmanlı mezarları bulunmaktadır. Buraya 14 kilometre ileride bir bağ köyümüz var. O köyde görülmeye değer müthiş kaya mezarları var, Osmanlı mezarlarıyla yan yana. Bunun yanında çok güzel bir kaya blokun üzerinde bir resim var. Özellikle bir bayan resmi, o dönemde ama büyük bir ihtimal Hristiyanlık dönemi, Roma dönemi de olabilir ama onunla ilgili şu anda araştırmalar devam ediyor. Buraya geldiğinizde sadece vadinin güzelliğiyle değil tarihiyle, doğasıyla gerçekten havasıyla hayran kalınan bir yer. Türkiye\'nin en yüksek seyir terası o dönemin Malatya Valisi Ulvi Saran döneminde yapıldı. Sayın Valimiz de vadi ile ilgili bayağı bir çalışmalar yaptı. Seyir terasının dereden yüksekliği 240 metre ve cam blok üzerine kurulmuş bir seyir terası. Seyir terasına girdiğinizde sizi çok güzel bir panoramik bakış karşılıyor. Seyir terasına girdiğinizde vadiyi tamamen gezebiliyorsunuz ve heyecanı yaşayabiliyorsunuz. Tam bir adrenalin yeri.\" Vadiyi görmeye gelenler de heyecan dolu bir deneyim yaşadıklarını ve ender görülebilecek güzelliklerden biriyle iç içe olduklarını ifade ettiler.