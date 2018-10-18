(Görüntülü) Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçının ardından

Sarunas Jasikevicius: \"Disiplinli oynamak galibiyeti getirdi\"





Ergin Ataman: \"Bu seviyede maçın sonuna kadar iyi oynamanız gerekiyor\"





Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -





THY EuroLeague\'in 2\'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas\'a 93-79\'luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, \'\'Biz bugün maçı ikinci çeyrek kaybettik. Beanchten gelen oyuncular, oyun direncimizi ve savunmamızı düşürdü. Bu sürede Zalgiris iyi bir oyun sergiledi. İkinci çeyrekte hücum ribauntlarını aldılar. Maçın son çeyreğinde enerjimizi ortaya koyduk ama THY Avrupa Ligi seviyesinde maçın sonuna kadar iyi oynamanız ve yeterince mücadele etmeniz gerekiyor\'\' dedi.



SARUNAS JASİKEVİCİUS: \'\'DİSİPLİNLİ OYNAMAK GALİBİYETİ GETİRDİ\'\'



Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, \'\'İyi bir basketbol oynayarak kazandık. İkinci ve üçüncü çeyrekte iyi oyun sergiledik. Yapmak istediğimiz şeyleri yaptık. Disiplinli oynadık. Bu da bize galibiyeti getirdi. Dördüncü çeyrekte defansta hatalar yaptık ve oyunu kontrol edebilecek oyuncuyu bulmakta zorlandık. Genel itibariyle iyi bir maç çıkardık\'\' diye konuştu.