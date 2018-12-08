(Görüntülü) Anadolu Efes - Real Madrid maçının ardından

Ergin Ataman: \"Oyuncularımla gurur duyuyorum\"





\"Kural kitabında maçın yeniden oynatılması gerekir\"





Pablo Laso: \"İnanılmaz bir maçtı\"





Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA)





THY Euroleague\'in 11\'inci haftasında Anadolu Efes sahasında Real Madrid\'e 84-82 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım başantrenörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu .



Farkı 14 sayıya çıkarttıktan sonra sahadaki saygılarını kaybettiklerini belirten Ergin Ataman, \"Bu akşam çok iyi oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Farkı 14 sayıya çıkardıktan sonra sahadaki saygıyı kaybettik. Daha çok hata yapmaya başladık. Çok fazla şut kaçırdık. Bunları ilk 35 dakikada soktuk. Maçın başında Madrid 1 kere öne geçmişti. Tüm maç boyunca önde götürdük. Bir kere öne geçip maçı kazandılar. Euroleague için önemli iki takım oynadı. Euroleague şampiyonu olmaya aday takım olduğumuzu gösterdik. Hakem maçın sonunda kural hatası yaptı. Biz itiraz ettik. İtirazlarımıza hayır dediler. Ben hakemlerin hata yaptığını düşünüyorum. Yönetimle de konuştuk. Euroleague\'den maçın tekrarının yapılmasını isteyeceğiz\" ifadelerini kullandı.



\"KURAL KİTABINDA MAÇIN YENİDEN OYNATILMASI GEREKİR\"



Maçın sonunda hakemlerin kural hatası yaptığını ifade eden Ataman, \"Değişen kurallar gereği teknik faul çalındığı zaman kaç saniye kalırsa oradan devam etmesi gerekiyor. Biz buna itiraz ettik. 4 saniyeydi, 14 saniye verdiler. Sonunda bir faul daha oldu. Bu bir kural hatası. Kural kitabından yeniden oynatılması yazıyor\" şeklinde konuştu.



PABLO LASO: \"İNANILMAZ BİR MAÇTI\"



Maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini belirten Real Madrid Başantrenörü Laso, \"Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İnanılmaz bir maçtı. Efes maça iyi başladı. Defansta hatalar yaptık. Efes iyi oyuncuları sayesinde farkı açtı. Üçüncü periyotta daha iyiydik. Fakat bazı hatalar yaptık. Önemli olan bir şey ise oyunda kaldık. Savaşmaya devam ettik. Sonuç olarak farkı kapadık. Çok zor bir galibiyet elde etmeyi başardık\" dedi