(Görüntülü) Ampute Milli Takımı Bozcaada'da kampa girdi

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),(DHA) - TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı, 7 günlük kamp için Çanakkale\'nin Bozcaada ilçesine geldi. Bozcaada halkı ellerinde Türk bayraklarıyla millileri coşkuyla karşıladı.



Geçen yıl Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek, Avrupa Şampiyonu olan milli oyuncular ve teknik ekibi, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz\'ın daveti üzerine, ilçede bir hafta kampa girdi.



Bozcaada\'ya gelen Ampute Milli Takımı\'nı feribot iskelesinde vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Milliler, ellerinde Türk bayrakları ile kendilerine karşılayan vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekim ayında Meksika\'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına hazırlanan Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti iskelede karşılama töreninin ardından Çınaraltı Meydanı\'na geçti.



Ampute Milli Takımına, \'Bozcaada\'ya hoş geldiniz\' diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, \"Sayenizde çok büyük gurur yaşadık. İnanın nefesimizi tutarak izledik maçlarınızı. Sonrasında ise sadece belediye başkanı olarak değil, bu vatana borcu olan bir vatandaş olarak da Twitter\'dan bir mesaj attım; \'Ampute Milli Takımımızı uygun olan en yakın zamanda Bozcaada\'da ağırlamak isteriz\' diye. Nasip bugüneymiş. Başta Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Kemal Ulusu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz\" dedi.



Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak ise \"Dünya Şampiyonası öncesinde Ampute camiası olarak bizi böylesine güzel, milliyetçilik duygularımızın kabardığı bir yerde hazırlanmamız, ağırlanmamız çok mutlu etti. Bozcaada\'ya ben ve birçok arkadaşımız ilk kez geldik. Bu konuda da çok şanslıyız. Allah nasip ederse ekip halinde çok iyi çalışarak, sizlerin de duasıyla ve desteğiyle dünya şampiyonası Türkiye\'ye çok yakışır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.