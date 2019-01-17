(Görüntülü) Amik Ovası sular altında (2)

ANTAKYA\'DA SULAR ALTINDA KALAN MAHALLEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Hatay\'ın merkez Antakya ilçesi kırsalında Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, sağanak yağış ve su seviyesinin baraj işletme sınırının üzerine çıkmasının ardından baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ovada biriken suların geldiği noktaya kurdukları toprak setin yıkılmasıyla, evleri ve ahırları su bastı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını tahliye ederek telef olmaktan kurtardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi\'ne bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemek için çalışma başlattı. Zor durumda olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Huriye Önal (67), \"Her taraf suyun içinde, gölün içinde kaldım, bir yere kıpırdayamıyorum. Sel aniden bastı. Evde içeride yaşlı insanlar var, ne yapacağımı şaşırdım. Hükümetimizden, devletimizden bir medet umuyorum\" dedi. SUYUN ŞİDDETİYLE BAŞ EDEMİYORUZ Evi sular altında kalan Ali Açık ise birkaç günden beri sular içinde yüzdüklerini söyledi, \"Allah\'tan gelen bir felaket. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Sağ olsun yetkililer, bütün kepçelerimiz çalışıyor. Ne kadar önlem alınsa da tabii ki suyun şiddetiyle baş edemiyoruz\" diye konuştu.