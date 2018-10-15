(Görüntülü) Amca- yeğene Alman gelinler

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde yaşayan barmen Yasin Gök (28) ve Alman anestezi uzmanı Yasemin Zipfel (25), köy düğünüyle dünyaevine girdi. Garsonluk yapan yeğen Emrullah Gök ise amcasının düğününde Alman hemşire Karina Görlitz ile kına töreni düzenleyerek, evliliğe adım attı.



Antalya\'da çalışan Yasin Gök, 9 yıl önce tatil için Türkiye\'ye gelen Cindy Zipfel ile arkadaş oldu. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Gök ile Zipfel, evlenmeye karar verdi. Cindy Zipfel, evlenmeden önce de Müslüman olup, \'Yasemin\' ismini aldı. Yasin ve Yasemin, Andırın\'ın Altınoluk Mahallesi\'nde yapılan köy düğünü ile dünyaevine girdi. Düğüne, Yasemin\'in anne ve babası Maren- Klemens Zipfel çifti de katıldı. Gelin ve damat, İngiltere\'den ödüllü 4 Minareli Asma Köprü\'den de geçti.



\'ALMANYA\'DA YAŞAYACAĞIZ\'



Yasin Gök, sevdiği kızla evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, \"9 yıl önce Antalya\'da çalışırken, Yasemin ile tanıştım ve evlenmeye karar verdik. Çok mutluyum. Köyümüzde düğün yapıyoruz\" dedi.



Yasemin Gök ise Almanya\'da anestezi uzmanı olarak çalıştığını, Yasin\'le evlendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Uzun bir arkadaşlığımız oldu. Bu süre içinde Türkçe\'yi öğrendim ve Müslüman oldum. Evlendikten sonra Almanya\'da yaşayacağız\" diye konuştu.



AMCASININ DÜĞÜNÜNDE ALMAN SEVGİLİSİNE KINA YAKTI



Yasin Gök\'ün düğününe yeğeni Emrullah Gök de Alman sevgilisi Karina Görlitz ile katıldı. Daha önce evlilik kararı alan Emrullah Gök ile Karina Görlitz için kına töreni yapıldı. Genç çift, evlilik için ilk adımı attı.



Antalya\'da çalışırken, tanıştığı sevgilisi ile aldıkları evlilik kararını en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirten Emrullah Gök, \"Bugün burada mutlu bir gündeyiz. Ben de Antalya’da çalışıyorum; tanıştığım Karina Görlitz ile evlenmeye karar verdim. Bu mutlu günümüzde biz de kına yaptık. En kısa sürede ben de burada düğünümü yapacağım\" diye konuştu.



Karina Görlitz ise Emrullah\'a aşık olduğunu ve arkadaşlıklarının evlilikle sonuçlanacağını dile getirerek, \"Kısa süre sonra biz de evleneceğiz. Çok mutluyum\" dedi.



