(Görüntülü) Amatör takımların hazırlık maçında kavga

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Burdur\'da amatör kümede mücadele eden iki takımın hazırlık maçında kavga çıktı. Futbolcuların birbirine girdiği kavgayı teknik adamlar ve yedek futbolcular ayırdı. Geçen sezon Burdur İkinci Amatör\'de şampiyon olarak Birinci Amatör\'e yükselen Burdur Hacılar Spor ile Isparta İkinci Amatör\'de şampiyon olarak Birinci Amatör\'e yükselen Uluborlu Spor, Burdur Kışla Stadı\'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 devam ederken 90\'ıncı dakikada gelişen bir pozisyondan sonra saha karıştı ve iki takımın futbolcuları birbirlerine girdi. Futbolcuları araya giren teknik adamlar ile yedek kulübesindeki futbolcular ayırdı.