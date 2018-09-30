(Görüntülü) Amatör maçın son dakikalarında saha karıştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayseri\'de oynanan amatör futbol maçının son dakikalarında çıkan tartışma sonrası futbolcular ve teknik ekip birbirine girdi.



Süper Amatör Küme takımlarından Yolspor ile Gültepesspor, Vali Nihat Canpolat Tesisleri\'nde karşı karşıya geldi. Sezonun 3’üncü haftasında oynanan maçta Yolspor, 90’ıncı dakikada 3-1 önde iken rakibi Gültepespor futbolcusu Enes Öztürk’ün golü ile farkı 1’e düşürdü. Yolspor, kalecisi Batuhan Yıldırım golden sonra topu rakip takım futbolcularına vermemesi nedeniyle tartışma çıktı. Yumruklaşmaya varan tartışma sonrası saha karıştı. Maçın hakemi Şaban Elbaşı, Yolspor kalecisi Batuhan Yılmaz’a sarı, Gültepesporlu Ziya Bulut’a kırmızı kart gösterdi. Tartışmada kovalanan bir futbolcu tellerden atlayarak kaçtı. Antrenörlerin araya girmesiyle tartışma yatıştırıldı. Maçta 3 dakikalık duraklama zamanı oynatıldı. Karşılaşma sonrası tekrar tartışma çıktı. Tartışmada Yolspor kalecisi Batuhan, yerde kaldı. Emniyet güçleri ve çevredekilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı Futbolcular sahadan çıkartıldıktan sonra tesisten ayrıldılar.