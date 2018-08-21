(Görüntülü) Amasya'dan kurban kesimi manzaraları

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da Kurban Bayramı\'nın birinci gününde vatandaşlar, bayram namazı sonrası kurbanlarını belirlenen yerler ve evlerininin bahçelerinde kesti. Kentte, vatandaşlar Kurban Bayramı\'nın birinci gününde bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmek için Amasya Belediyesi tarafından belirlenen Hacılar Meydanı ve Bahçeleriçi Mahallesi\'ndeki alana gitti. Vatandaşlar, bayramın üçüncü gününe kadar kullanılacak alanlarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları kesti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçelerinde kurban kesmeyi tercih etti.