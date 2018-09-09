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(Görüntülü) Amasya'da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor (2)

SIĞINMACILAR OKUL PANSİYONUNA YERLEŞTİRİLDİ Afganistan'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve 5 gündür Amasya'da bir cami avlusunda kalan Afgan uyruklu sığınmacılar için Amasya Valiliği İl Göç İda

09 Eylül 2018 20:35

SIĞINMACILAR OKUL PANSİYONUNA YERLEŞTİRİLDİ Afganistan\'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek yasa dışı yollardan Türkiye\'ye gelen ve 5 gündür Amasya\'da bir cami avlusunda kalan Afgan uyruklu sığınmacılar için Amasya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve belediye başkanlığı harekete geçti. Cami avlusunda kalan 117 kişi ile birlikte kentteki toplam 135 sığınmacı, İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi pansiyonuna yerleştirildi. Sığınmacılara, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Amasya temsilciği tarafından içlerinde havlu, şampuan, sıvı sabun, ıslak mendil gibi hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı. VALİLİK: BARINMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta itibariyle 463 sığınmacının kayıt olmak için kendilerine yönlendirildiğini belilrtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Bunlardan 256’sı Afgan uyrukludur. Bu kişiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gerekli belgeleri ile başvurarak uluslararası koruma kayıtlarını yaptırıp kimliklerini alacaklardır. İlimizde Afgan ikametli nüfus az olduğundan, daha çok Irak uyruklular ikamet ettiğinden ve toplu taşıma araçlarıyla daha çok gece geldikleri için ilk gün barınma sorunu geçici olarak oluşmaktadır. Ancak Valiliğimiz kamu kurumlarını koordine etmiş ve kayıt altına alınma sürecinde oluşan barınma sorununu çözmüştür. Bundan sonra ki süreçte ise gelecek sığınmacılar içinde bu tip durumlarla karşılaşılmaması için gerekli önlemler alınmıştır.\"

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