(Görüntülü) Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu (1)

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metreyi bulan dalgalar oluştu. Amasra\'da sabah saatlerinde başlayan, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 6- 7 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle açıkta hamsi avına çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de limana geri döndü. Limandaki mendirekten yükselen dalgalarla birlikte sular bazı balıkçı teknelerin içine kadar girince tayfalar zor anlar yaşadı. Amasra Belediyesi de hoparlörden vatandaşları şiddetli rüzgara karşı uyardı. Şiddetli fırtına nedeniyle Kurucaşile ilçesi limanında demirli bulunan 2 balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknelerde hasar oluştu.