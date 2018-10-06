(Görüntülü) Amasra'da maden işçileri, 50 metrelik kulede eylemini sürdürüyor

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, paralarına alamadıkları iddiasıyla asansör kulesine çıkarak 50 metre yükseklikte eylemini sürdürüyor.



Amasra\'da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170\'i sendikalı 205 işçi, ekonomik kriz olduğu söylenerek 22 Eylül\'de işten çıkarıldı. Aradan geçen zaman içerisinde işçiler, alacağı olan 51 günlük ücret, bayram ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını alamadı. Dün sabah saatlerinde işçiler maden ocağında eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yüksekliğindeki asansör kulesine çıktı. İki arkadaş, kulenin 50 metre yüksekliğinde dururken, uzattıkları iple yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Kulede bekleyen işçiler zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak, durumları hakkında bilgiler verdi. İşçiler, yaptıkları yayında, \"Direnişimiz devam edecek. Haklarımız yatana kadar, eylemimiz devam edecek. Direnişe devam\" dedi.



Kulenin dibinde ise eylem yapan arkadaşlarına 100 işçi destek verirken, çevik kuvvet ekibi, 112 Acil ekipleri ile Amasra Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekibi de hazır tutuluyor. İşçilerin eylemine destek vermek için sahaya gelen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, \"İşçilerimizin bu haklı mücadelesinde yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 2 işçimiz yukarıda bekliyor. İnşallah bu durum en kısa zamanda çözülür. Yukarıya da kimsenin gelmesine izin vermiyorlar. Artık birilerinin bu işçilerimizin sesini duyması gerekir. İşçilerimiz şirkette sadece haklarını istiyorlar. Şirket patronları da gerekeni yapsın. İşçiler paralarını bankada görmediği sürece aşağıya inmeyeceklerini belirtiyorlar. Temennimiz bu konunun bir an önce çözülmesidir\" dedi.