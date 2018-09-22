(Görüntülü) Altınkemer'e 8 ülkeden, 600 güreşçi katıldı

KAHRAMANMARAŞ (DHA) KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28\'incisi düzenlenen Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali, Batıpark Tesisleri?nde yapıldı. Uluslararası güreş şampiyonasına, Türkiye?nin çeşitli illerinden gelen güreşçilerin yanı sıra Rusya, İran, Dağıstan, Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan ve Bulgaristan olmak üzere toplamda 8 ülkeden 600?den fazla sporcu katıldı. Minikler ve Büyükler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen festivalde, miniklerde 14, büyüklerde ise 8 sıklet olmak üzere toplamda 22 sıklette kıran kırana bir mücadele yaşandı. Altın Kemer?in sahibi Ankara ASKİ Spor?dan Fatih Kambur oldu. İkinciliği İstanbul Sancaktepe Belediye takımından Hüseyin Civelek, üçüncülüğü de Hatay Dörtyolspor?dan Ömer Yavuz elde etti. Takım halinde ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı şampiyon oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç?un ev sahipliğinde gerçekleşen ve kıran kırana geçen güreş şampiyonasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Bölge milletvekilleri ile binlerce vatandaş pür dikkat izledi. Bu arada dondurmanın anavatanı Kahramanmaraş?ın güreş alanında satırla dondurma kesilerek hem pehlivanlara hem de güreş severlere dondurma ikramı yapıldı. TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL EDEN GÜREŞÇİLER YETİŞECEK Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, dondurmada hem Türkiye hem de dünya şampiyonu olduklarını başta güreş olmak üzere birçok sporda da şampiyonlar yetiştirdiklerini vurgulayarak 2020 Olimpiyatlarına mutlaka Türkiye?yi temsilen Kahramanmaraş güreşçilerini göndereceklerini söyledi.