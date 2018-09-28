(Görüntülü) Altındaki fiyat artışı gümüşe yaradı

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)KAYSERİ\'de gümüş işi yapan Ahmet Demirbozan, son dönemde altındaki fiyat artışı nedeniyle vatandaşların gümüşe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 27 yıldır gümüş işi ile uğraşan Ahmet Demirbozan, son dönemde altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe talebin arttığını söyledi. Gümüş fiyatlarının altına göre çok uygun olduğunu belirten Demirbozan, Altın genelde hediyelik olduğu için fiyatlardaki yüksek rakam gümüşe talebi arttırdı. Gelen müşterilerimiz (Altının fiyatının yüksek oluşu bizim alım gücümüzü azalttı) diyor. Onun için biz genelde özel sipariş ya da burada hazır olan ürünlerimizin üzerine isimlik gibi hediyelikler yapıyoruz dedi. Gümüşteki fiyat artışlarının altına oranla çok düşük olduğunu kaydeden Demirbozan, Gümüşte de son 3-4 içinde biraz yükselme olmuştu ama düşüşler başladı. Tabi doların yükselmesinden dolayı işçilik fiyatlarında biraz artış oldu. Tabi bu fiyatlar altına kıyasla çok düşük rakamlar oluyor. Gümüş fiyatları 10 liradan başlıyor işçiliğine göre değişiyor. Gümüşte genellikle bileklik ve kolye tercih ediliyor. O tür hediyelikler kişiye özel olduğu için satışlarımız iyi oluyor şeklinde konuştu.