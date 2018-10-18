(Görüntülü) 'Altın Pul' ödüllü tarihi Uzunköprü, Guinness ve UNESCO yolunda

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde 1443 yılında inşa edilen ve bu yıl fotoğrafıyla Avrupa Postaları\'nca \'Altın Pul\' ödülüne layık görülen taş köprü, Guinness Rekorlar Kitabı ve UNESCO yolunda. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, tarihi köprünün, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi\'nde olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı\'na \'en uzun ve üstünden araç geçen genişlikte köprü\' başlığında girmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Edirne\'nin 80 bin nüfuslu Uzunköprü ilçesinde, 1443 yılında inşa edilen, 1306 metre uzunluğundaki tarihi taş köprü, Avrupa Postaları\'nca düzenlenen \'Pul Yarışması\'nda fotoğrafıyla birinci seçilerek, \'Altın Pul\' ödülüne layık görüldü. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, tarihi köprünün ödülle yeniden gündeme taşınmasının sevindirici olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 ülkenin tarihi köprülerinin yer aldığı yarışmanın Türkiye, Edirne ve Uzunköprü\'nün tanıtımı için önemli olduğunu kaydeden İşbilen, \"Avrupa Postaları\'nın bu yılki yarışmasında tarihi Uzunköprü\'nün basıldığı pul, Avrupa 1\'incisi oldu. Bu konu için yaptığımız çalışmalar vardı. PTT Genel Müdürlüğü\'ne Uzunköprü olarak çok teşekkür ediyoruz. Türkiye\'de bin tane belediyeye Uzunköprü Belediyesi olarak hazırladığımız afişlerle birlikte Avrupa Postaları\'nın internet sitesi üzerinden oy vermelerini rica ettik. Bu yarışmadaki 1\'incilik Türkiye\'nin, Edirne ve Uzunköprü\'nün tanıtımı için çok önemliydi. Fotoğrafı çekenden, PTT Genel Müdürlüğü\'müze kadar herkese teşekkür ediyorum. Türkiye\'de Kars Kalesi de bu anlamda birkaç yıl önce \'Altın Pul\' ödülü kazanmıştı\" diye konuştu. Ülkelerin bastırdığı pullar arasında, köprüler hakkında tarihsel bilgilerin de yer aldığı anlatan İşbilen, köprünün, 2\'nci Murat döneminde tamamlandığını söyledi. Tarihi taş köprünün çok önemli detaylara sahip olduğunu dile getiren İşbilen, \"UNESCO\'nun Geçici Kültür Mirası Listesi\'ne girmiş olan bir köprü. Bunlara ilişkin bilgiler yarışma içeriğinde yoktu, belediye olarak başvurarak bu bilgileri tamamlattık. Bunlarla birlikte bütün çalışma bir araya geldi. Bakü\'de açıklanan oylama sonucu Uzunköprü pulu 1\'inci oldu\" dedi. TARİHİ KÖPRÜ, GUİNNESS YOLUNDA Uzunköprü Belediye Başkanı İşbilen, tarihi taş köprünün, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi\'nde olduğunu ve gerçek listeye alınması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Aynı zamanda 1306 metre uzunluğundaki köprünün Guinness Rekorlar Kitabı\'na alınması için de çalışma yürütüldüğünü belirten İşbilen, şunları kaydetti: \"Dünyanın en uzun taş köprüsü olarak Çin\'de bir köprü belirlendi. Ancak o köprünün genişliği, bizim Uzunköprü kadar değil ve üzerinden herhangi bir vasıta geçmiyor. Biz şimdi yeni bir başlık adı altında ona çalışıyoruz. Bununla ilgili fotoğraf, belge ve bilgileri Guinness de yeni açılan başlıkta bir dünya 1\'inciliği alma yolundaki çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa zamanda bunu da neticelendireceğiz. Bunun için en uzun ve üstünden araç geçen genişlikte köprü anlamında bir başlık açılıyor.\" SİMSİYAH AKAN ERGENE SIKINTISI Öte yandan tarihi taş köprünün, simsiyah akan Ergene Nehri\'nin üzerine kurulu olduğunu belirten Başkan İşbilen, turizm ve sağlık açısından nehrin zehir saçmaya devam ettiğini söyledi. Ergene\'nin temizlenmesi için 2011 yılında \'Şafak Harekatı\' adıyla projeye başlanırken, dere yatakları temizlendi, atık arıtma tesisleri yapıldı. İşbilen, bakanlığın projesinin başarılı olmasını istediklerini belirterek, Ergene Nehri\'nin temiz akması gerektiğini vurguladı.