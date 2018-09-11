(Görüntülü) Altın fiyatları Tokat bileziğini de vurdu

Fatih YILMAZ TOKAT, (DHA)-TOKAT\'ta el işlemesiyle üretilen 55 gramlık Tokat bileziğinin fiyatı, altın fiyatlarındaki artış ile beraber 7 bin TL\'den 11 bin TL\'ye yükseldi. Kafkaslardan gelerek Tokat\'a yerleşen kuyumcu ustalarının çıkarttıkları altın bilezik 300 yıldır kadınların kollarını süslüyor. Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenmesi ile yapılan 100 gramlık Tokat bileziği kentte elle işlenip, anneden kızına, torununa kadar hediye ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 55 gramlık Tokat bileziğinin fiyatı son iki ayda 7 bin TL\'den 11 bin TL\'ye yükseldi. Tokat bileziğinin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden ve 27 yıldır Tokat\'ta kuyumculuk yapan Yusuf Pezik (50), Tokat bileziği komple elde yapılan, Ermeni vatandaşlarımızdan bizlere miras kalan bir sanattır. Geçmişi orta Asya\'ya kadar gider. Tokat\'ta komple el işi olması nedeniyle, tüm kadınların alıp kullanmak isteyeceği ortalama 100 yıl kullanma ömrü olan el yapımı klasikleşmiş Tokat\'a etiketlenmiş bir üründür dedi. ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TOKAT BİLEZİĞİNİ DE ETKİLEDİ Altın fiyatlarındaki artışın Tokat bileziğini de etkilediğini kaydeden Yusuf Pezik Şuanda elimde gördüğünüz Tokat bileziği ortalama 55 gram ağırlığında 11 bin lira civarında, bileziklerimiz 50 gramdan başlıyor 100 grama kadar gidiyor. Birikimi olan insanlar kullanmadıkları altınları bunlara çeviriyorlar. Bundan 2 ay önce, şu an 11 bin lira olan bileziği 7 bin liraya alabiliyordunuz. Altın fiyatlarındaki artış Tokat bileziğini de etkiledi dedi.