(Görüntülü) Alsancak Stadı'nda tribünler tamamlandı, sıra çelik konstrüksiyonda

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - TÜRK futbol tarihinde önemli yeri olan, milli lig başladığında ilk maçın yapıldığı, ilk golün atıldığı İzmir Alsancak Stadı\'nın yeniden yapılması çalışmaları, hızla sürdürülüyor. Çürük olduğu gerekçesiyle 2014 yılının Ağustos ayında kapatılıp, 2015\'te yıkılan statta, beton blokların yerleştirilmesiyle tribünlerin kaba inşaatı tamamlandı. Stat çevresinin çelik konstrüksiyonun montajına başlanırken, koltukların da yakın zamanda tribünlere monte edilmesi bekleniyor. Alsancak Stadı\'nın geçen yılın Nisan ayında yapılan ihalesini 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Mühendislik, kaba inşaatı büyük ölçüde bitirdi. Hızla yükselen tribünlerin kaba inşaatı, beton bloklarının yerleştirilmesiyle tamamlandı. DHA\'nın drone kamerasına yansıyan görüntülerde de idari bina ve tribünlerin tamamlandığı görüldü. Stadın tribünleri ve idari bina, tek çatıyla kaplanacak. Deplasman taraftarları için kale arkası tribünü yapılacak. Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, yeme- içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. Tüm yasal prosedürler yerine getirildikten sonra inşaat ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan çıkan stat için Dokuz Eylül Üniversitesi\'yle protokol imzalanmıştı. Bu sayede üniversitenin stat bitişiğindeki arazisinde maç günleri için 427 araçlık otopark alanı oluşturuldu. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, stat inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, \"Stat inşaatı tam istediğimiz gibi gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Kaba inşaatı bitmiş durumda. Küçük bazı ilaveler kaldı. Tribünlerin basamakları da tamamlandı. Şu anda dış çelik konstrüksiyonun montajı da devam ediyor. 1- 2 ay içinde tamamlanmış olacak. Sezonun ikinci yarısına yetiştirilmesi için hem bakanlığımız hem de inşaatı yapan müteahhit firma, herkes dört elle işine sarılmış durumda. Bu stat Türk futbolu ve İzmir futbolu için önemli bir tarihe sahip. Stadın yerinde yenileniyor olması, bizim için gerçekten heyecan verici. Burada yaşanmış hatıralar var. Yaşanmış hikayeler var. Tekrar canlanacak olması hepimize heyecan veriyor. İlk olarak stat 1939 yılında inşa edildi. Türkiye Milli Ligi kurulduğunda ilk maç burada oynandı. Burada çok önemli yıldızlar yetişti. Metin Oktay, Mustafa Denizli gibi yıldızlar yetişti. Gerçekten Türk futbol tarihinde abide olmuş bir stat tekrar ayağa kalkacak\" dedi.