(Görüntülü) Alperen'in öldüğü gün düzenlenen doğum günü partisinin görüntüleri incelenecek (Arşiv)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in unutulduğu anaokulu servisinde ölümüne ilişkin ihmali bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan öğretmen Nurcan A.\'nın yargılanmasına devam edildi. Olaydan önce okul bahçesinde düzenlenen doğum günü partisinde Alperen\'inin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla görüntülerin bilirkişiye gönderilerek incelenmesine karar verildi. Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde meydana geldi. Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir çocuğu alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında \'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek\' suçlarından dava açıldı. Geçen yıl 19 Temmuz\'da Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında, Alperen\'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören\'e 9 yıl, rehber personel Dilara K.\'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören\'in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören\'e 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.\'ye 6 yıl, Bekir G.\'ye 5 yıl, Ahmet S.\'ye 5 yıl hapis cezası verildi. Daha sonra kreş öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da Alperen\'in ölümünde ihmali bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Karşıyaka 2. Sulh Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuksuz sanık Nurcan A. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya Alperen\'in anne ve babası gelmedi. Duruşmada olayın yaşandığı gün okul bahçesinde kızının doğum günü partisi düzenleyen O.K., tanık olarak ifade verdi. Doğum günü partisinde sigara içmek için okulun dışına çıktığını söyleyen O.K., servis aracına yakın olmasına rağmen, camlarının filmli olmasından dolayı içeriyi göremediğini belirterek, \"O gün benim kızımın doğum günü partisi vardı. Kızımla birlikte okula gittik. Eşim pasta almak için bizden ayrılmıştı. Okul bahçesinde Nurcan A., Dilara K. ve Yurdagül İşgören doğum günü partisi için süsleme yapıyordu. Ben sigara içmek için bir kez okulun dışına çıktım. Servis aracına 1-2 metre uzaklıktaydım. Aracın camları filmli olduğu için, içini görmedim. Daha sonra eşim pastayı getirdi ve çocuklar müzik eşliğinde bahçeye çıktı. Doğum gününde 1 saat kadar kaldık. Alperen\'i tanımıyorum. Olaydan sonra tanıdım. Doğum gününde Alperen yoktu\" dedi. \'ALPEREN BAYGIN HALDEYDİ\' Olaydan sonra Alperen\'i doğum günü partisinde görüp görmediğini kızına sorduğunu söyleyen O.K., \"Benim kızım 4 yaşında. Olaydan sonra Alperen\'i sordum. Kızım bana \'Doğum gününde yoktu. İkindi kahvaltısında kendi öğretmeninin kucağında baygın haldeydi. Hastaneye götürdüler\' diye karşılık verdi. Bunun dışında bir bilgim yok\" diye konuştu. O.K. kızının doğum gününde çektiği fotoğraf ve görüntülerini de mahkemeye sundu. Sakin ailesinin avukatları, görüntülerde Alperen\'in olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Hakim, Sakin ailesinin avukatının talebini kabul ederek, görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.