(Görüntülü) Almanya/Nürnberg'de seçim sandıklarına ücretsiz ulaşım

Taner Tüzün / Nürnberg, 7 Haziran ( DHA ) - Almanya Nürnberg\'de seçim sandıklarının bulunduğu bölgeye ücretsiz ulaşım için otobüs seferleri düzenleniyor. Nürnberg\'de ilk oyu kullananlar arasında Başkonsolos Yavuz Kül ’de yer aldı. Oylar 19 Mayıs tarihine kadar kullanılabilecek. Türkiye’de 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesinde yaşayan ve “Yurtdışı Seçmen Kütüğünde” kayıtlı olan vatandaşlar, “Schwadermühl Strasse 3, 90556 Cadolzburg” adresinde oy vermeye başladılar. Bu çerçevede, vatandaşlar için söz konusu adreste yer alan salonda 7-19 Haziran 2018 tarihlerinde, 09.00-21.00 saatleri arasında hafta içi günlerinde 4, hafta sonu günlerinde ise 7 sandıkta oy kullanılabilecek. Seçim sandığının bulunulduğu adrese ulaşım için, özel araçlar haricinde gelmek isteyenlere, ücretsiz otobüs seferleri konuldu. Buna göre otobüsler, Nürnberg ve Fürth Tren istasyonlarından saat başı hareket edecek Oylama işleminin başlaması ile birlikte ilk oylardan birini de, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül kullandı. Alman Bayern televizyonu oylamaya büyük ilgi gösterdi ve her safhayı görüntüleyerek vatandaşlarımızla röportaj yaptı ve Konsolos Gürol Baş’tan seçimler ve oy kullanma hakkında bilgi aldılar. Nürnberg bölgesinde 65 bin 975 seçmen var ve geçen seçimlerde bunların sadece yüzde 34.69’u oyunu kullanmıştı.