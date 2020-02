(Görüntülü) Almanya'daki iki dilli sınıf projesi meyvelerini verdi

Hasan DEMİRBAŞ/HAMBURG (Almanya), (DHA) - ALMANYA\'nın Hamburg eyaletinde Almanca ve Türkçe eğitim veren \'İki Dilli Sınıf Projesi\' başarılı sonuçlar ortaya çıkardı. Projenin uygulandığı Stadtteilschule am Hafen Lisesi\'nin son dönem derece yapan öğrencileri, iki dilli eğitimi alan Türk çocuklar oldu. Almanca ve Türkçe İki Dilli Sınıf Projesi, 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde başladı. Projenin işbirliği protokolu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bağımsız ve Hansa Şehri Hamburg Genel ve Mesleki Eğitim Bakanlığı arasında imzalandı. Başlangıçta ilkokulları kapsayan proje, 2008 yılından itibaren ortaokul ve 2014 yılından itibaren de lise düzeyinde genişletildi. Hamburg eyaletinde HeinrichWolgast İlkokulu, Lämmersieth İlkokulu ve Stadtteilschule am Hafen Ortaokulu ve Lisesi bu proje kapsamında eğitim veriyor. Sınıflarda Türk Dili, tarih, toplum, ekonomi, coğrafya dersleri iki dilde veriliyor. Sınıfta bulunan Alman ve Türk öğretmenler, dersi aynı anda hem Türkçe hem Almanca öğretiyor. Hamburg\'da yaşayan Türk çocukları bu projeyle aynı zamanda kendi kültürlerini Almanya\'da öğreniyor. ALMAN VE TÜRK ÖĞRETMENLER AYNI ANDA DERS VERİYOR Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Vekilliği\'ne görevlendirilen Akdeniz Üniversitesi\'nden Dr. Öğretim Üyesi Safiye Genç, bu işbirliğinin hedefinin, öğrencilere Almanca ve Türkçe\'yi birlikte öğrenme olanağı tanımak olduğunu söyledi. Genç, “Böylelikle öğrencilerin dil öğrenimi yoluyla kültürlerarası yeterlilik kazanmaları düşünülmektedir. Okullardaki dersler, Alman ve Türk öğretmenler tarafından ortak hazırlanıp veriliyor ve Hamburg Eğitim Bakanlığı programına göre yapılıyor. Türk Dili dersinin yanı sıra tarih, toplum, ekonomi, coğrafya dersleri iki dilde veriliyor\" dedi. EN ÖNEMLİ SINAVI TÜRKÇE YAPABİLİYORLAR Lise seviyesindeki öğrencilerin iki dilli eğitimin sonunda Türkiye\'deki üniversite giriş sınavı gibi düşünülebilecek \'Abitur\' sınavını Türkçe alanında yapabildiğine dikkati çeken Genç, özellikle lisede iki dilli sınıfların başarısının yüksek olduğunu söyledi. Genç, “Stadtteilschule am Hafen Lisesi mezunları arasında Türk okul birincileri ve ikincileri bulunuyor. Yine bu yıl, okul birincisi iki dilli proje sınıfından çıkacağını öngörüyoruz. Öğrencilerin, bir dersi iki dilde görmelerinin kendi gelişimlerine büyük katkısı var. Her dil dünyaya açılan bir pencere gibidir ve dünyayı farklı algılar ve yorumlar. Bu yorumlar dilin malzemesine, yani sözcüklere, söz dizimlerine ve dil eylemlerine yansımıştır\" diye konuştu. BİR KONUYU İKİ DİLLE İŞLEMEK Bir konuya iki dille yaklaşmanın iki farklı yolla, yorumla yaklaşmak anlamına geldiğini belirten Safiye Genç, iki dilli eğitimin öğrencilerin analiz kabiliyetini geliştirdiği gibi dünyaya bakış açılarını da genişlettiğini kaydetti. Genç, “Her dil bir çocuk için hazinedir ve kullanılması gerekir, çünkü bilişsel ve zihinsel becerisini artırır. Hangi dil olursa olsun, her dil kendi içinde mükemmel işleyen bir sistemdir\" dedi. MESLEK EDİNMELERİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR Okulun öğretmenlerinden Fikret Koç, okullarında eğitim gören öğrencilerin Türkçe becerilerinin yanı sıra, Almanca becerilerinin de geliştiğini söyledi. Koç, \"Evde konuştukları dil hatalı bir Türkçe oluyor, okulda bunu düzeltme şansı buluyorlar. Meslek edinirken de Türkçelerinin iyi durumda olması avantaj sağlıyor\" dedi. TÜRK ÇOCUKLARI DERECE YAPTI Liseyi birincilikte tamamlayan ve şimdi Hamburg Üniversitesi\'nde hukuk eğitimi alan Onur Çelik, iki dilli derslerin çok katkısını gördüğünü söyledi. Çelik, “Ana dil ne kadar iyi kullanılırsa bana göre başka dilleri öğrenme kabiliyeti ona göre artar. İki dilli öğretim, bana güç kazandırdı\" dedi. Okul ikincisi Selin Yörenç ise Hamburg Üniversitesi\'nde öğretmenlik eğitimi alıyor. Yörenç, “Türkçe sayesinde okul ikincisi oldum. İki dilli eğitimin diğer bir faydası da Fransızca öğrenmemi kolaylaştırdı\" dedi. Liseye devam eden Emine Gülmez de, \"Türkçe dersler hayatıma büyük avantaj kattı. Bizim için önemli bir sınav olan Abitur\'u isteyenler Türkçe yapabiliyor\" dedi. Bulgaristan Türkü Ferid Sabriev de bu liseyi tercih edenlerden. Sabriev, “7 yıldan beri Almanya\'da yaşıyorum. Bulgaristan\'da Türkçem çok kötüydü. Burada 11\'inci sınıftan beri Türkçe dersi görüyorum ve çok memnunum\" diye konuştu.