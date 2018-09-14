(Görüntülü) Almanya'da ölen baba- kız, Kadirli'de toprağa verildi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - ALMANYA\'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Hasan Cinkara (46) ile kızı Sevdanur Cinkara (9), Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza, 7 Eylül\'de Almanya\'nın Oftersheim şehrinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Cinkara\'nın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hasan Cinkara ile kızı Sevdanur Cinkara götürüldükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Almanya\'da yaşayan ünlü boksör Hüseyin Cinkara\'nın da ağabeyi olan Hasan Cinkara ve kızı Sevdanur Cinkara\'nın cenazeleri toprağa verilmek üzere Osmaniye\'nin Kadirli ilçesine getirildi. Bugün yakınlarının katıldığı törenin ardından baba ve kızının cenazeleri, Kadirli Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.