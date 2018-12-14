(Görüntülü) Alkollü sürücü kontrolü kaybetti, otomobil işyerine çarptı

Yalova?da, Mertcan A. (28) idaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, önce ön tabelasına, sonra da sırayla bir işyerinin ofisine, ağaca ve tabelaya çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mertcan A.\'nın alkollü olduğu bildirildi.

Kaza, gece Fatih Caddesi?nde meydana geldi. Mertcan A. idaresindeki 34 YL 8784 plakalı otomobil Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde iken aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Fatih Caddesi ile Şefika Sokağın birleştiği noktada ilk olarak yön tabelasına çarpan otomobil, ardından bir firmaya ait irtibat ofisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, ardından bir yön tabelasına ve ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kaza sonucu hafif yaralandı. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi?ne kaldırılan sürücünün aşırı miktarda alkollü olduğu tespit edildi. Gece meydana gelen kaza esnasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatldı.