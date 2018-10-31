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(Görüntülü) Alkol alıp, 'Dünya beni sevmiyor' diyerek nehre atladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, "Dünya beni sevmiyor" diyerek, Seyhan Nehri'ne atlayan alkollü Süleyman K

31 Ekim 2018 12:49

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, \"Dünya beni sevmiyor\" diyerek, Seyhan Nehri\'ne atlayan alkollü Süleyman K.\'yi (55) çevredekiler kurtardı. Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü\'de meydana geldi. Nehir kıyısında alkol alan Süleyman K., bir süre sonra \"Dünya beni sevmiyor\" diye bağırıp, suya atladı. Nehir suyunun az ve akıntısız olması nedeniyle köprü kapaklarına kadar yüzen Süleyman K., bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Bu sırada çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verip, suya girerek Süleyman K.\'yi kıyıya çıkardı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Süleyman K. hastaneye kaldırıldı.

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