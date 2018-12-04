(Görüntülü) Alışverişe 2 milyon Bulgar geldi, esnaf dil kursuna başladı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- KUR farkı nedeniyle son 10 ayda 2 milyonun üzerinde turistin alışveriş yapmak için geldiği Edirne\'de esnaf, Yunanca ve Bulgarca öğrenmek için dil kurslarına başladı. Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, 5 ay sürecek olan kursta esnafa, pratik ve hızlı konuşma eğitimi verdiklerini, böylelikle yabancılar ile esnafın daha iyi anlaşabileceklerini söyledi. Yunanistan ve Bulgaristan\'dan gelen turistlerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladığı Edirne\'de esnaf için dil kursu açıldı. Edirne Valiliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi öncülüğünde açılan Yunanca ve Bulgarca dil kursları, esnaf ile tursit arasında iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ticaret ve Sanayi Odası\'ndaki 2 salonda, haftanın 3 günü verilen kurslara esnaf yoğun ilgi gösteriyor. Kentin trafiğe kapalı ve en yoğun caddesi Saraçlar Caddesi\'nde kafe işleten Ali Tamer Kuday, turistler ile daha iyi anlaşabilmek için kursa katıldığını ifade ederek, \"Yunanistan ve Bulgaristan\'dan gelenlerle iletişimde sorunu oluyordu. Alfabe ile başladık, kursun hem kente hem de esnafa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gelen müşterilerle konuşamıyoruz. Onları anlamıyoruz, onlar da anlatamıyor. Bu kurstan sonra çok iyi anlaşacağız\" dedi. Fahriye Gencan (55) adlı esnaf da kurslardan çok memnun olduğunu belirterek, \"Ticari anlamda iletişim kurabilmek için kursa geldim. İlk olarak harfleri öğrendik. Bu dilleri öğrenerek iletişim sorununu aşacağı\" diye konuştu. 136 SAATTE KONUŞMAYI ÖĞRENECEKLER Yunanca ders veren Serra Yazıcı Özel ise, esnafın dil sorununu 136 saatlik kurs ile aşacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: \"Edirne\'ye sınır komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan\'dan çok turist geliyor. Bu da esnafımızda dil sorununu ortaya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, esnaflara yönelik ücretsiz dil kursu açtı. Ben Yunanca dersleri veriyorum. Karşılama, renkler, sayılar gibi öncelikli konuşma dili ancak Nisan ayına kadar esnafımız her durum için hazırlıklı olacak ve daha iyi iletişim kuracak. Katılımcılar kursun sonunda sertifika alacaklar.\" 10 AYDA 2 MİLYONDAN FAZLA TURİST GELDİ Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, son 10 ayda kente 2 milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi. Yaşanan iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak için dil kursları açtıklarını kaydeden Zıpkınkurt, \"Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan\'dan gelenler Edirne\'de alışveriş yapıyor. Sanayi ve Ticaret Odası olarak Yunanca ve Bulgarca dil kursu açarak, esnafın turistlerle daha iyi iletişim kurması için ortak bir çalışma yaptık. Kamu çalışanlarından da talepler geliyor. Onlar da dil kursu almak istiyor. Bundan sonra periyodik olarak kurslara devam edeceğiz. Turist kendi dillerinde iletişim kuran esnaflardan memnun kalıyor. Esnafla sıcak bir bağ oluşturuyor. Ticaret açısından dil kurslarının önemli olduğunu düşünüyoruz\" dedi. Özel araçları ve düzenlenen turlarla kente gelen Yunan ve Bulgar turistler, başta \'sosyete pazarı\' olarak da bilinen Ulus Pazarı olmak üzere çeşitli market ve AVM\'lerden alışveriş yapıyor.