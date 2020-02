(Görüntülü) Ali Ay isyan etti: "Bu iş böyle gitmez !.."

Bursaspor Başkanı Ali Ay, \"Ver 20 lira gir içeriye. Bursaspor için ver bunu. Forma almazsın, bilet almazsın, gelir yönetimden hesap sorarsın. Böyle gitmez bu işler\" dedi.



Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bursaspor Başkanı Ali Ay, takım olarak iyi bir gidişat yakaladıklarını belirtti. Oyuncuların gayret etmesi halinde Avrupa\'da top koşturabileceklerini belirten Ali Ay, \"İki haftadır galip geliyoruz. Bu işin biraz tadını çıkartalım. İnşallah bu haftada galip gelelim ve daha da güzel bir tablo oluşur. Her şey olabilir. Gördünüz Erzurumspor gayet güzel top oynadı. Yeni çıkmalarına rağmen, kısıtlı bütçelerine rağmen Erzurumspor iyi takım. Bütün kulüpler iyi oynuyor. Bunların arasında sıyrılıp Avrupa\'ya gidilebilir de. Ligin ilk devresine değil de ikinci devresine bakmak lazım. Futbolcularımızın daha da çok çalışması lazım. Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak\" diye konuştu.



Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ay, \"Transfer çalışmalarımız var. Bunları konuşmak için erken. Ay sonunu görelim ondan sonra karar veririz. Teklif var. Menajerler aracılığıyla bir futbolcumuza oldu. Ama değerini bulmazsa, iyi fiyat gelmezse hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyorum\" ifadelerini kullandı.



VAR sisteminin Bursaspor\'un canını yaktığını belirten Ali Ay, \"En az 5-6 puan kaybettik. Ama her kulüp bu şekilde yola çıkarsa bu işin sonu gelmez. Puan hedefi, her maçı kazanmak. Benim hedefim 8\'de 8 yapmaktı. Şimdi de 3\'te 3 yapmak. İyi top oynuyoruz. Daha da yukarda olmamız lazımdı. VAR sisteminde baya puanlarımız gitti. Kasımpaşa maçında biz iyi oynadık onlar galip geldi\" diye konuştu.



Sahaya yapılan kaçak girişleri önlemek için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirten Ay, \"Ben üzülüyorum. Vereceğin para 20 yada 40 lira. Bursaspor için ver bunu. Ahlaktan, haktan bahsediyoruz ama kul hakkına giriyoruz. Burada sizlerin de yardımcı olmasını istiyorum. Gerekirse bazı şahısları deşifre edelim. Ver 20 lira gir içeriye. Hiç bir menfaati yok, bedavaya sahaya girer. Kulübün durumu zaten ortada. Forma almazsın, bilet almazsın, gelir yönetimden ve milletten hesap sorarsın. Böyle gitmez bu işler\" şeklinde konuştu.

