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(Görüntülü) Aleyna Tilki, Bolu'daki hayranlarını coşturdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, alışveriş merkezinde konser veren Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi

24 Eylül 2018 00:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, alışveriş merkezinde konser veren Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. 

Pop müziğin genç isimlerinden Aleyna Tilki, TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde bulunan alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Tilki\'yi dinlemek isteyenler, AVM\'ye akın etti. Alışveriş merkezinin içinde kurulan sahneye çıkan Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdi. Özellikle çocuk hayranlarının ilgi gösterdiği Aleyna Tilki, yaklaşık 15 dakika sahnede kaldı. Aleyna Tilki, danslarıyla da hayranlarının ilgisini çekti.

 

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