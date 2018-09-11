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(Görüntülü) Aldatma iddiası ile eşini öldüren koca tutuklandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eşi tarafından öldürülen Elif Parlakyıldız toprağa verildi

11 Eylül 2018 18:22

TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde, eşi tarafından öldürülen Elif Parlakyıldız toprağa verildi. Elif Parlakyıldız\'ın cenazesi bugün Darıca Bağlarbaşı Merkez Camii\'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Elif Parlakyıldız\'ın yakınları ve çok sayıda kadın katıldı. Elif Parlakyıldız\'ın cenazesi Nenehatun Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Elif Parlakyıldız\'ın 10 yaşındaki kızının ise anneannesi veya teyzesinin yanında kalacağı öğrenildi.

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