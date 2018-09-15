(Görüntülü) Albayrak ve Kabak'tan Kasımpaşa maçı yorumu

Abdurrahim Albayrak: \"Hocamızın altyapıdan çok sürprizleri olacak, hazır olun\" Ozan Kabak: \"Gerçek Ozan bu değil, daha fazlası\" Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve sarı kırmızılı takımın genç stoperi Ozan Kabak, Kasımpaşa\'yı 4-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Albayrak, \"Cuma günü, bu yağmurda mesai sonrası buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün bize inanılmaz bir destek verdiler. Çok net bir galibiyet aldık. Onların da bizde payı çoktur. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İkinci yarı daha iyi oynadık. Futbolcularımız, ikinci devre inanılmaz bir performans sergiledi. Hak ettiğimiz 3 puanı ve liderliği aldık. 4-1 gibi çok net bir skor oldu. Taraftarlarımıza armağan olsun\" ifadelerini kullandı. ALBAYRAK: \"HOCAMIZIN ALTYAPIDAN ÇOK SÜRPRİZLERİ OLACAK, HAZIR OLUN\" Abdurrahim Albayrak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın maçı izlediğini hatırlatarak, \"Bizi yalnız bırakmayan TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım tribündeydi. Bize destek, moral ve güç verdi. Kendisine hem kulübümüz hem de şahsım adına saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum\" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçlarında Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacaklarını belirten Albayrak, \"Hoca o maçın bilincinde olarak bazı arkadaşları dinlendirdi. Salı günü bizim ve Türkiye için özel bir gün olacak. Bu büyük taraftarın desteğiyle Şampiyonlar Ligi\'ne galibiyetle başlayacağımıza inanıyoruz\" değerlendirmesinde bulundu. Albayrak son olarak genç oyuncu Ozan Kabak\'ın performansını değerlendirerek, \"Hocamızın sürprizleri bitmez demiştik. Hocamızın sürprizlerinden biri de bu. Bizi stoper transferlerinden kurtardı. Teşekkür ediyorum. Hocamızın altyapıdan çok sürprizleri olacak. Hazır olun. Şampiyonlar Ligi\'nde de oynatır, ligde de oynatır\" dedi ve sözlerini noktaladı. KABAK: \"GERÇEK OZAN BU DEĞİL, DAHA FAZLASI\" İlk kez bir resmi maçta ilk 11 oyuncusu olarak Galatasaray\'ın formasını sırtına geçiren Ozan Kabak ise şöyle konuştu: \"Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Böyle zor bir maçta bana ilk 11\'de şans verdi. Ben de elimden geleni yapıp onun güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım. Daha çok çalışacağım. Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum. Onun için maça ısınmak benim için zor olmadı. Elimden geleni yaptım ama gerçek Ozan bu değil, daha fazlası. Daha çok çalışıp bu formayı hiç bırakmayacağım. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım bana destek oluyor. Taraftarlar hep arkamda durdu. Sürekli saha içinde itici bir güç oldular. Arkadaşlarım da öyleydi. Kendilerine teşekkür ediyorum.\"