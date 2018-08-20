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Spor

(Görüntülü) Al-Nassr, Giuliano'yu açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

20 Ağustos 2018 23:15

İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe\'den Giuliano Victor de Paula\'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Fenerbahçe\'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano\'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr\'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano\'nun Al-Nassr\'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

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