(Görüntülü) (aktüel görüntü-2) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI

(aktüel görüntü-1) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI DHA İSTANBUL (aktüel görüntülerle geniş haber)- LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 3 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Üsküdar\'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kaza saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Karataş yönetimindeki lüks otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1\'i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları \"Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk\" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.