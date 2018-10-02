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(Görüntülü) (aktüel görüntü-2) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI

(aktüel görüntü-1) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI DHA İSTANBUL (aktüel görüntülerle geniş haber)- LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 3 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Üsküdar'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağ

02 Ekim 2018 13:12

(aktüel görüntü-1) LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI 3 YARALI DHA İSTANBUL (aktüel görüntülerle geniş haber)- LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 3 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Üsküdar\'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kaza saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Karataş yönetimindeki lüks otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1\'i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları \"Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk\" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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