(Görüntülü) Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı (3)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da partisinin seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hedeflerinin parlamenter sistemi en kısa sürede tekrar hayata geçirmek olduğunu belirterek, \"Hiç ama hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın\" dedi. İYİ Parti, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçiminin seçim beyannamesini Ankara Spor Salonu\'nda düzenlenen programla açıkladı. Programa, parti yöneticileri, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Salona, \'İYİ\'ler kazanır\', \'Bize güven\', \'Türkiye\'ye güven\', \'Akşener Cumhurbaşkanı\' yazılı afişler asıldı. Partililer, seçim çalışmaları kapsamında çalınan parçalara ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Akşener, salona girişinde kendisine ayakta karşılayan partililere el sallayarak teşekkür etti. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Akşener, partililerin \"Cumhurbaşkanı Meral Akşener\", \"Türkiye seninle gurur duyuyor\", \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganları eşliğinde kürsüye çıktı. Akşener, bu sloganlara teşekkür ederek yanıt verdi. \'PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ\' Akşener, yaptığı konuşmada vatandaşın rahat bir nefes alması için bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, \"Bizler, bu sözleşmeyi hazırlarken, bizi biz yapan değerlerimizi, insanlığa örnek olmamızı sağlayan kültürümüzü, devlete ve insana bakışımızdaki, vicdanlı geleneğimizi yeniden hatırlatmak istedik. Ülkemizin kaderi, kendisini yenilemeyen, gücü sımsıkı elinde tutan bir zihniyete, asla ve asla terk edilemez. Egemenliği yeniden millete verecek olan, parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan herkese, eşit biçimde sağlanacaktır\" dedi. \'OHAL\'E DERHAL SON VERECEĞİZ\' \'Birbirlerine güvenerek yaşamak isteyen, tüm insanlarımız için varız\' diyen Akşener, şöyle devam etti: \"Olağanüstü hal uygulamasına, göreve geldiğimiz an itibariyle derhal son vereceğiz. Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz. Geniş bir toplumsal uzlaşıyla hazırlamayı amaçladığımız, yeni anayasada, bireysel hak ve hürriyetleri, çok güçlü bir şekilde teminat altına alacağız. RTÜK\'ü siyasi etkilerden arındırarak, asli görevlerine odaklanmasını sağlayacağız. Kamunun ödediği vergilerle, belirli bir kesimin borazanlığını yapmaktan başka bir işlevi kalmamış olan TRT\'yi satacağız. Toplumun, sosyal medyada, ifade özgürlüğünü garanti altına almak, bilgiye erişimini kolaylaştırmak için, interneti özgürleştiriyoruz. İnsanlarımızın temiz duyguları, dini inançları üzerinden oy devşirme dönemini kapatmak zorundayız. Din ve mezhep üzerinden siyaset yapılamaz. Allah\'la kul arasına hiç kimsenin, hiçbir mekanizmanın girmesine izin verilemez, vermeyeceğiz. İnanç özgürlüğü önündeki fiili engelleri kaldıracağız. Her bir inanç grubuna mensup vatandaşlarımızın haklarını, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde, koruma altına alacağız.\" \'YARGI TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞINA ÖZEL ÖNEM VERECEĞİZ\' \'Uzlaşı Anayasası\' hazırlayacaklarını söyleyen Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Devleti değil, bireyi odağa alan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü sağlayan yeni bir anayasa yapılması için inisiyatif alacağız. Yeni anayasa çalışmalarında, güçler ayrılığı ilkesine ve demokratik hukuk devletinin teminatı olarak gördüğümüz, yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığına özel önem vereceğiz. Hedefimiz, parlamenter sistemi en kısa sürede tekrar hayata geçirmektir. Hiç ama hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Seçim barajını yüzde 5\'e indireceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için seçmen sayısına göre yurt dışı seçim bölgeleri oluşturacağız. Yasa dışı usul ve yöntemlere tevessül edenlerin, ağır şekilde cezalandırılması için gerekli yasal ve idari tedbirleri alacağız. Devlette, meşru hiyerarşik yapı dışında, hiçbir grup veya örgütün yapılanmasına, izin vermeyeceğiz. Mevcut iktidar tarafından, tamamen devre dışı bırakılmış olan Sayıştay\'ı tekrar işler hale getireceğiz. Polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600\'e çıkaracağız. Uzman er ve erbaşlara, görev süreleri sonunda, kadroya geçme fırsatı sunacağız. Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerini artıracak, 3600 ek gösterge alabilmelerinin yolunu açacağız. Keza, sağlık personelimize güveniyoruz. Onların ne zor işler yaptığının farkındayız ve mevcut performans sistemini kaldırıyoruz. Muhtarlarımıza, mahallelerin acil ihtiyaçları için belediye bütçelerinden ödenek tahsis edeceğiz. Anadolu kültürüne uygun, bir kentleşme anlayışına sahip \'İYİ Kent Modeli\'ni hayata geçireceğiz.\" \'FETÖ\'NÜN SİYASİ BAĞLANTILARINI ORTAYA ÇIKARTIP, YARGIYA TESLİM EDECEĞİZ\' FETÖ\'ye karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini de kaydeden Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Kesinlikle ve kesinlikle, FETÖ\'nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp, yargıya teslim edeceğiz. Bölücü terör örgütü ile mücadeleye gerek kentlerde, gerekse kırsalda, vatandaşımızın huzur ve güvenini korumaya, azami özen göstererek, kararlı bir biçimde devam edeceğiz. Toplum vicdanını kanatan suçlar için, önleyici ve ıslah edici özel tedbirler almak üzere, \'Suçların Önlenmesine Dair Kanun\'u çıkaracağız. Ordumuzun kurumsal yapısı ve iç işleyişini, kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek, siyasi etkilerden tamamen arınmasını ve bünyesinde hiçbir ideolojik grubun örgütlenememesini sağlamak için, gerekli yasal ve idari önlemleri alacağız. Biz iktidara geldiğimizde başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere, tüm askeri liseler, Harp Akademileri ve GATA\'yı yeniden faaliyete geçireceğiz. Kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacak bir makroekonomik istikrar programı açıklayacak, bu sayede, reel kesimin önünü görebilmesini sağlayacağız. Bütçe birliği ilkesi çerçevesinde, \'Varlık Fonu\'nu kaldırıyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere kalkınmada sorun yaşayan bölgelerde, üretim odaklı kamu-özel işbirliği projelerini teşvik edeceğiz. İşsizlik oranını, OECD ortalamasına, yüzde 5.6\'ya düşüreceğiz. Kadın istihdamını yüzde 50\'ye yükselteceğiz. Meslek yüksek okulu mezunlarına, kısa dönem askerlik imkânı tanıyacağız. Çiftçimizin mazotu yüzde 50 indirimli almasını sağlayacağız. Özel teknoloji meslek liseleri kuracağız. Yıllardır üniversite dünyamızın sırtında bir kambur olan YÖK\'ü kaldıracak, bilimsel çalışmaların önünü açacağız. ihtiyaç sahibi olanlardan sağlık sigortası primi almayacağız. Emeklilerimizin sırtından, \'muayene ve ilaç katkı payı\' yükünü kaldıracağız.\" \'BORÇLARIN EN AZ YÜZDE 80\'İNİ SİLECEĞİZ\' İktidara geldikleri takdirde ilk 100 günde Türkiye Dayanışma Fonu\'nu kuracaklarını kaydeden Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı: \"Vatandaşlarımızın ödeyemedikleri için, bankalar tarafından tahsilat şirketlerine satılmış olan, tüketici kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı borçlarının, en az yüzde 80\'ini sileceğiz. Genç işsizlere, iş bulana kadar aylık 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emeklilere yılda iki kez bayramlarda, 1.500\'er TL tutarında \'İYİ Bayramlar İkramiyesi\' vereceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının, 36 aya kadar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kuruyoruz. Tüm yoksul ailelerin çocuklarına, yükseköğrenimde karşılıksız eğitim bursu vereceğiz. Ev sahibi olmak isteyen düşük gelir grubuna, TOKİ aracılığıyla satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle, peşinatsız ve taksitsiz ev sahibi olma imkânı sağlayacağız. Tip-1 diyabet hastası çocuklarımızın, tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz masraflarını, SGK kapsamına alacağız. Engelli, terör mağduru, eski hükümlü ve şehit ailelerinin istihdamına yönelik, işverenlere sigorta prim desteği vereceğiz. Bu grubun, 50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki kontenjanlarını, yüzde 4\'e yükselteceğiz. 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine, ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz. Öğrenim kredisi borcu olan gençlere borçlarını, faizsiz ve 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırma imkânı sağlayacağız. 2000 yılından sonra emekli olan kişiler için \'intibak yasası\' çıkararak emeklilerimizin maruz kaldığı ayrışmaya son vereceğiz. Gazilerimizin, SGK ile anlaşmalı tüm sağlık kuruluşlarından, ücretsiz hizmet almasını sağlayacağız. Sporseverler. Gözünüz aydın, passolig uygulamasını kaldıracağız.\" Akşener, İYİ Parti\'nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu kaydetti. Konuşmasının ardından milletvekili adayları tanıtıldı, birlikte fotoğraf çekinildi.