(Görüntülü) Akşener: Ekonominin patronu güvendir

Hasan DEMİRBAŞ/ISPARTA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dolar kurundaki artışa dikkat çekerek, \"Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye\'yi batırırsınız. \'24 Haziran\'da kazanırsam, doları, faizi düşüreceğim\' diyorsun, hadi oradan\" dedi. ​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9\'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel\'in memleketi Isparta\'da, miting alanında vatandaşlara seslendi. Akşener konuşmasına, Demirel\'i kastederek \"Babamın şehri Isparta\" diye başladı. Isparta\'da emanet oyları geri almaya geldiklerini belirten Akşener, babanın kızını Ispartalılar\'a emanet etmeye geldiğini söyledi. Bambaşka bir konuşma hazırladığını, ancak sabah kalktığında doları gördüğünü dile getiren Akşener, \"Her tarafta endişe var. Ekonominin alarm verdiği, gençlerin yarınla ilgili çok büyük endişe taşıdığı, sanayicilerin endişe taşıdığı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir. Eğer ekonomiyi keyfinizin, gönlünüzün hoş edildiği bir alan haline getirirseniz, Türkiye\'yi batırırsınız. \'24 Haziran\'dan kazanırsam, doları, faizi düşüreceğim\' diyorsun, hadi oradan\"diye konuştu. \'BABAYA DÜŞMANLAR\' İsrafın had safhada olduğunu savunan Akşener, iktidarın 1100 odalı saray yaptığını söyledi. Erdoğan\'dan OHAL\'i kaldırıp, Merkez Bankası\'nı sakin, dürüst, ciddi çalışması için serbest bırakmasını isteyen Akşener, \"Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Dolar toto oynuyoruz, benzininden mazotuna giyim eşyasına her konuda zam yiyeceğiz. Çiftçi can çekişiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi\'ni (SDÜ) bölmeye çalıştılar. Atatürk\'e düşmandılar biliyorduk, anladık ki babaya da düşmanlar\" diye konuştu. \'ISPARTA, PARİS VE MADRİD İLE YARIŞACAK\' Isparta\'ya yatırım gelmediğini ileri süren Meral Akşener, Isparta\'nın dünyanın en önemli endemik bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi. Isparta\'nın kozmetik üzerine dünyanın bir numarası olabileceğini belirten Akşener, \"Süleyman Demirel\'in memleketine hizmet etmek bize nasip olacak. Seçildikten sonra 1 Kasım\'da burada en az 1000 işçinin çalışacağı, araştırmaların yapılacağı bir fabrika ve ARGE merkezi yapacağız. İspanya ve Fransa bu işin kaymağını yerken, Isparta dışarıda kalıyorsa bu bizim ayıbımızdır. Isparta, Paris\'le Madrid\'le yarışacak\" dedi. \'RÜŞVETE UZANAN ELLER YANACAK\' 1100 odalı sarayda bir defa bile yatmayacağını dile getiren Akşener, çiftlik haline getirilmiş kurumlar olduğunu, bunları gözden geçirip son vereceklerini söyledi. Hukuk ve adaletin olmadığı yerde ekonomi olamayacağını dile getiren Akşener, \"Eğer bu israfı, rüşveti Türkiye sürdürmeye devam ederse batar. Rüşvet, israf ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Öyle yasalar hazırlayacağız ki; rüşvete uzananların eli yanacak\" dedi. MÜSLÜM GÜRSES\'İN SÖZÜYLE ÇIKIŞTI Bir tarafta namusuyla evine ekmek götürmeye çalışan aile reisleri olduğunu belirten Akşener, diğer tarafta da \'İtibardan tasarruf olmaz\' diyen kibirliler olduğunu kaydetti. Bu kişilere Müslüm Gürses\'in sözüyle seslenmek istediğini belirten Akşener, \"Bu ülkeyi sen bölemedin. PKK bölemedi. Ama bu ülkeyi birbirine düşürecek olan, yolsuzluklarla ekmek peşinde koşanlar arasındaki problemdir. Yani bu ülkeyi yakarsa garipler yakar\" diye konuştu. ERDOĞAN BANA \'EYT\' DİYEMİYOR Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dünyaya \'eyt\' diye seslendiğini, ancak gariban Akşener\'e seslenemediğini söyledi. Akşener, \"Çünkü eyt derse vatandaşın bilgisi olur. Rakiplerini kendi seçti, bir farklı rakip çıktı, korkudan uykusu kaçıyor. Bu rakip hem Başbuğ Alparslan Türkeş\'in, hem de Demirel\'in çırağı. İkinci turda o yüzden Akşener\'i istemez\" dedi. MHP\'YE DE YÜKLENDİ Meral Akşener, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi de eleştirdi. Akşener, şöyle konuştu: \"Bu arkadaşlar milli ise nasıl olur da milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla yan yana gelir? \'Türk milliyetçileri vampir gibi kandan besleniyor\' diyenlerle nasıl yan yana geldiler. 29 Ekim\'de Peşmergenin davul zurna ile geçişi oldu. Buna yol verenler, lahmacun paralarını ödeyenler, hendekler kazılırken, oradaki vali ve emniyet müdürlerine \'Kafanı çevir\' diyenler yerli ve milli, biz gayri milliyiz öyle mi? Hadi oradan. Önüne gelen FETÖ\'cüymüş bu memlekette. Önce sağına ve soluna, sonra aynaya bak. Bütün gördüklerin FETÖ ve gayri millidir. Bu ülkenin parasının değerini yerle bir edenler gayri milli. Genelkurmay Başkanını terör örgütü suçlamasıyla hapse atanlar gayri millidir. Bütün askeri liseleri kapatanlar gayri millidir. Polis akademilerini kapatanlar gayri millidir.\" Mitingin ardından Akşener, Süleyman Demirel\'in memleketi İslamköy\'deki inşaat halindeki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.