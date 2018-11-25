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(Görüntülü) Aksaray'da otomobil evin balkonuna çarptı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin balkonuna çarptı

25 Kasım 2018 15:26

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin balkonuna çarptı. Otomobil sürücüsü Mehmet Dinç(56), kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 00.30 sıralarında Hashas Mahallesi Nevşehir Yolu Ihlara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Dinç yönetimindeki 68 BF 610 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki müstakil evin balkonuna çarptı. Sürücü Dinç, aracın hava yastıklarının da açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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