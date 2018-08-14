(Görüntülü) Aksaray'da orman yangını 100 dönüm mera alanı kül oldu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm mera alanı kül oldu. Alevlere Konya ve Niğde\'den gelen yangın söndürme ekipleri ve helikopterle müdahale ediliyor.



Bugün saat 14.40 sıralarında merkeze bağlı Karacaören Köyü ile Hasan Dağı arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Köylüler tarafından fark edilen yangına ihbar üzerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü\'nden gelen araçlarla müdahale edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılınca, Konya ve Niğde Orman İşletme Müdürlüklerinden destek istendi. Adana\'dan gelen helikopterle birlikte yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 100 dönüm mera alanının kül olduğunu tespit etti. Ekipler, köylülerin yardımıyla yaklaşık 5 saattir süren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.