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(Görüntülü) Aksaray'da FETÖ operasyonu; eski 5 asker gözaltında

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı

26 Kasım 2018 13:55

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı. 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik soruşturma yürütüldü. Darbe girişiminin ardından askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün diğer elemanlarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı. Ekiplerin 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

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