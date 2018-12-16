(Görüntülü) Aksaray'da amatör maç sonrası futbolcular kavga etti

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) - Bölgesel Amatör Lig 5\'inci Grup\'ta Aksaray Belediyespor ile Medcem Silifkespor Belediyespor arasında oynanan maçın sonunda futbolcular kavga etti. Bölgesel Amatör Lig\'in 13\'üncü haftasında 30 puanla lider olan Aksaray Belediyespor ile 29 puanla 2\'nci sırada yer alan Medcem Silifke Belediyespor karşı karşıya geldi. Dağılgan Stadı\'nda oynanan maç, Aksaray Belediyespor\'un cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynandı. 0-0 berabere biten maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Medcem Silifke Belediyesporlu oyuncular, Aksaray Belediyespor futbolcularına saldırdı. Çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.