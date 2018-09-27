(Görüntülü) Akraba hırsızlardan 500 bin liralık kablo vurgunu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 500 bin lira değerinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan akraba 8 şüpheliden 3\'ü, tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Ekrem Ö.\'nün adliyeye götürülürken, basın mensuplarına \"Çek çek, iyi çek. 25 yıl cezam var. Konya\'yı soymuşuz\" dediği görüldü. ​Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde, bir üniversite inşaatı ile çeşitli iş yerlerinden kullanılmayan kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, trafik ve Mobese kameralarını incelerken, şüphelilerin olaylarda kullandığı minibüsün plakasının sahte olduğunu saptadı. Ekipler, yapılan araştırmayla gerçek plakası belirlenen minibüsün Kıymet Ö.\'nün (32) üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, salı günü merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi\'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Baskında 500 bin lira değerinde kablo hırsızlığıyla ilgili Aydın Ö. (53), Turgay Ö. (24), Güllüşah Ö. (45), Ekrem Ö. (24), Kıymet Ö. (32), Tuğrul Ö. (31), Yakup Ö. (25) ve Seyhan Ö. (31) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2\'si kurusıkı, 5 tabanca, 5 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, çelik yelek, 250 gram esrar, 2 demir kesme makası, bıçak ve sahte plaka ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları kabloların büyük bir bölümünü sattığı ortaya çıktı. \'ÇEK ÇEK, İYİ ÇEK\' Şüphelilerden Güllüşah Ö., Seyhan Ö. ve Tuğrul Ö. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ekrem Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Çek çek, iyi çek. 25 yıl cezam var. Konya\'yı soymuşuz\" diye seslendi. Bir diğer şüpheli ise, \'\'Ben suçsuz günahsızım. Beni ifadeye götürdüler. Suçu bana attılar\" dedi. Savcılık sorgularının ardından 5 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden poliste 23 suç kaydı bulunan ve 3 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olan Ekrem Ö., 4 suç kaydı bulunan Yakup Ö. ve Aydın Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turgay Ö. ve Kıymet Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından da işlem yapılacağını belirtildi.