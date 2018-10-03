(Görüntülü) 'Akkuyu'da en temel ilkemiz güvenlik'

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de inşası sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, \"En temel ilkemiz, güvenlik. Bunun üzerine özellikle eğiliyoruz\" dedi. Mersin\'deki otelde, Akkuyu tedarikçi firmalarına yönelik toplantı düzenlendi. Bölgedeki firmalara çeşitli vergi avantajı sağlanacağının belirtildiği toplantıda, santraldeki önceliğin güvelik olduğunu vurguladı. Toplantıda konuşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, \"Çeşitli vergi avantajları olacak. Buraya yakın şirketlerin pek çok avantajı olacak. Bu atom projesi birinci derecede güvenlik demek. En temel ilkemiz güvenlik. Bunun üzerine özellikle eğiliyoruz. Güvenlikle ilgili taleplerimiz çok önemli ve biz tedarikçilerimize de kesinlikle dayatıyoruz. Bu anlamda Rosatom\'un Türk tarafı bu projeye ilgili olarak yüksek talepleri var güvenlikle ilgili. Aynı zamanda bunu hesaba katarak davranmak gerek. Bu bir engel değil; hepimizin sağlığı, geleceği için önemli\" dedi. \'NÜKLEER ENERJİ SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUK\' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Halil Dere ise \"Bizim için nükleer enerji bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu her zaman dile getirilen bir konudur, çok büyük imkanlar sunuyor. Her sektöre nükleere teknolojinin dışında, aslında bir termik santral olan tesislerimize hizmet tedarik edebilecek çok sayıda işletmemiz var. \'Bu konuda bizim nasıl bir şansımız olabilir?\' diye hiç kimse düşünmesin. En basit mal ve hizmet tedarikinin yanında en gelişmiş ve yüksek teknoloji gerektiren mal ve hizmetler de tedarik durumunda olabilecektir\" diye konuştu.