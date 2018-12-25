(Görüntülü) Akıncı: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk'ü dışlanamaz

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Kıbrıs milli davamız. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini destekliyoruz. Türkiye garantör devlet olarak desteğini sürdürmeye devam edecek” dedi. Kıbrıs’a Türkiye’den giden su ile tarım alanında gelişmeye dikkat çeken Pakdemirli, yarın tarım alanında KKTC ile protokoller imzalayacaklarını söyledi. Kıbrıs konusuna da değinen Pakdemirli, “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, çözüm icin elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Rumlar’ın Türkleri azınlık olarak görmesi çarpık bir zihniyettir. İnşallah yeni çözüm yollarını aramak gerekir diye düşünüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, “Su ile birlikte tarımdaki üretim bizi iyiye götürecek. Yeni döneme geçiş olacak tarımda. Türkiye’nin katkıları son derece önemli” dedi. Akınca, “Kıbrıs’ta makul bir çözüm tüm taraflar için iyi olur. Bunu hep istedik. Bunlara ramak kalan noktalara ulaştık. Ada’da Annan Planı referandumu yapıldı. Hayır diyen taraf olan Rumlar AB’ye üye yapıldı. Çözüme ve AB’ye evet diyen taraf olan Türkler bunun dışında bırakıldı. Rumlar’ın değil, AB’nin tutumu yanlış bir durum içeriyor.” dedi. TÜRKLER YAMA OLMAYACAK Kıbrıslı Türklerin bir çözümde \'yama\' olmayacağını söyleyen KKTC Lideri, “Son zamanlarda, Rum liderliği yeni söylem geliştirdi; devlet işlevsel olmalı. Bu Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak araya kaynatmaya çalışan bir anlayıştır” dedi. “Doğu Akdeniz’de doğalgazda Türkiye ve Kıbrıs Türk’ü dışlanamaz” diye devam eden Akıncı, Rumlar’ın, İsrail, Yunanistan ile oluşturmaya çalıştığı EastMed projesini eleştirdi.