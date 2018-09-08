(Görüntülü) 'Akılcı ilaç' kullanımı için 83 milyon su şişesine etiket yapıştırıldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların \'akılcı ilaç\' kullanımına dikkat çekmek için \'Halk Sağlığı Sokağı\' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, su firmasının, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için piyasaya sürdüğü, üzerinde, \'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun\' yazılı etiketin olduğu suların tanıtımı yapıldı.



Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirmek için başlattığı, \'Halk Sağlığı Sokağı\'nın 3\'üncüsünü merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı\'nda gerçekleştirdi. Burada kurulan stantları gezenlere, bilinçsizce kullanılan ilaçlar, obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların yanı sıra kanser, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı, uyuşturucu bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ile organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi.



Bursa İl Sağlık Müdürlüğü\'nün, su firması ile yaptığı toplam 83 milyon 0,5 litrelik su üzerine yapıştırılan, \'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun\' yazılı suyun tanıtımında konuşan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Dünya Sağlık Örgütü\'nün verilerine göre ilaçlarımızın yüzde 50\'sinden fazlasının uygunsuz yazıldığı veya temin edildiğini söyledi. Bu nedenle hastaların büyük bölümünün ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmadığını ifade eden Akan, \"Biz, ilaçlarımızı doğru ve uygun bir şekilde kullanmayı öneriyoruz. İşte bugün de bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğümüz, su firması ile yaptığı iş birliği kapsamında 83 milyon adet yarım litrelik su şişelerinin üzerine, \'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun\' yazılı etiket yapıştırıp piyasaya sürdük\" dedi.



Daha sonra söz alan su firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demiray ise, böyle bir projede yer aldıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.