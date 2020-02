(Görüntülü) Akhisarspor Buruk'la devam edecek (2)

Başkan Hüseyin Eryüksel: Hocamızla bir problemimiz yok. Kupayı kazanmış bir hoca ile devam etmeyi düşünüyoruz\" Teknik direktör Okan Buruk: \"Önce Kayseri, ardından da Osmanlıspor maçlarını geçip önümüze bakmak istiyoruz\" Lopes: \"Yüreğimizle oynadık\" Sissoko: \"Akhisar adına bir tarih yazdık ve bunu da hak ettik\" Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) ZİRAAT Türkiye Kupası\'nı Diyarbakır\'daki finalde Fenerbahçe\'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni sezonda da yola teknik direktör Okan Buruk\'la devam edecek. Kupadaki başarısıyla ülkemizi ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'nde temsil edecek yeşil-siyahlılarda Başkan Hüseyin Eryüksel, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Buruk\'la kupa finali dönüşü uçakta konuştuklarını belirterek, \"Hocamızla bir problemimiz yok. Yola bir şekilde devam edeceğiz. Kulüpte 1.5 yıldır görev yapıyor. Kendisiyle 2-3 ay önce de görüştük. Masaya oturmaya gerek. Kupayı kazanmış bir hoca ile devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah hocamız ile beraber Avrupa\'da tecrübe edineceğiz\" dedi. Yeni sezonda yer alacakları UEFA Avrupa Ligi\'yle ilgili görüşlerini belirten Eryüksel, \"Şimdiden konuşmak için erken. Rakiplerimizi bir görelim, bütçemizi görelim. Avrupa\'dan ne kadar gelir elde edeceğimizi bilmiyoruz. Uçuk rakamlar telaffuz ediliyor ama işin doğrusu öyle değil. UEFA\'ya katılan Konyaspor ile de görüştük, uçuk rakamların olmadığını söylediler\" diye konuştu. Başkan Eryüksel, lig maratonuyla ilgili olarak, \"Kalan 2 haftada maksimum puanı toplayıp ligde kalacağımıza inanıyorum\" ifadelerini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası\'ndan 3 milyon dolar civarında gelir elde eden yeşil-siyahlılar, UEFA\'dan gruplara kalma payı olarak 2.6 milyon euro alacak. Akigo, Avrupa\'da kazandığı her puan için de ödül elde edecek. KUPADAN LİGE DÖNÜŞ TÜRKİYE Kupası\'ndaki tarihi başarının keyfini sürmeden son 2 haftaya kritik bir konumda düşme korkusuyla girdiği Spor Toto Süper Lig\'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, şu an kendileri için tek hedefin lig olduğunu söyledi. Ligde 8 maçtır kazanamayıp son hafta konuk edeceği düşme hattındaki Osmanlıspor\'un yalnız 3 puan üzerinde olan Akigo\'da Buruk, Kayseri\'de bir final daha oynayacaklarını belirterek, \"Önce Kayseri, ardından da Osmanlıspor maçlarını geçip önümüze bakmak istiyoruz. Avrupa biletini aldık. UEFA Avrupa Ligi\'ne eleme oynamadan direkt gruplardan katılacağız. Bu iki maçın ardından yeni sezon hedeflerimizle ilgili daha rahat konuşabiliriz\" dedi. LOPES: \"YÜREĞİMİZLE OYNADIK\" AKHİSARSPOR\'da Fenerbahçe\'yle oynanan kupa finalinde gol perdesini açan isim olan Portekizli sağ bek Miguel Lopes, yüreklerini ortaya koyduklarını söyledi. Unutulmayacak bir duygu yaşadıklarını belirten Lopes, \"Bizim için çok güzel bir maçtı. Bütün takım yüreğini, kalbini, vücudunu koyarak oynadı. Oraya gelen taraftarlarımız da vardı, bu da bizim için çok büyük bir destekti. Akhisar bu kupadaki şampiyonluğu hak ediyordu ve biz hak ettiğimizi aldık. Ama şunu da söyleyeyim ki bu başarıda emeği geçen herkes şu an Akhisarspor\'un tarihini yazmış olabilir. Süper Lig\'de artık 2 maçımız kaldı, bizim ihtiyacımız olan ise bu son iki maça odaklanmak. Bu hafta da artık Kayseri\'den 3 puanı almamız lazım ve ondan sonra da artık diğer sonuçlara göre de pozisyonumuz belli olacak\" dedi. Yine kupa finalinde gol atan Sissoko ise, \"Akhisar adına bir tarih yazdık ve bunu da hak ettik. Ama şimdi önemli olan bir Kayserispor maçımız var ki bu maçta artık 3 puanı alıp bu ligi de bitirmek istiyoruz. Ondan sonra hem bu kupa şampiyonluğumuzu hem bu ligde kalmamızı kutlayalım\" diye konuştu. KUTLAMALAR HAFTAYA KUPA zaferinin ardından ligdeki Kayserispor maçı hazırlıkları nedeniyle şehirde zafer turu atmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, kutlamaları maç sonrasına bıraktı. Akigo, Kayseri\'de ligde kalmayı garantileyip kupayı hafta içinde Akhisar Stadyumu\'nda yapılacak taraftara açık antrenmanla sevenleriyle buluşturmayı hedefliyor. İlçede başka bir kutlama etkinliği düzenlenmeyecek.