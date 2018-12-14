(Görüntülü) Akhisarspor - Standard Liege maçının ardından (2)

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu?ndaki son maçında evinde Standard Liege ile golsüz berabere kalarak Avrupa macerasını 1 puanla tamamlayan Akhisarspor?da teknik direktör Cihat Arslan, kendileri için prestij niteliğindeki maçtan puanla ayrıldıklarını söyledi. Arslan, 90 dakika sonunda, Maç bizim için prestij, rakibimiz adına gruptan çıkma anlamı taşıyordu. İlk yarı bizim de onların da pozisyonları vardı ancak bizim daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. İlk yarı gol olmayınca ikinci yarı oyun kilitlendi. Sonlara doğru Standard Liege?in yaptığı hamleler sonuç vermedi. İlk defa katıldığımız prestijli bir ligi puanla kapatmış olduk. Maçın sonunda rakipten Oulare?nin sakatlanmasına çok üzüldüm. Çok genç bir oyuncu, umarım ciddi bir şeyi yoktur? dedi.



PREUD\'HOMME BAZI OYUNCULARIM POZİSYONLARI DIŞINA ÇIKTI



Akhisarspor beraberliğiyle UEFA Avrupa Ligi J Grubu?nu 3\'üncü sırada tamamlayıp elenen Standard Liege?de teknik direktör Michel Preud\'homme, bazı oyuncularının performansından dert yandı. Preud\'homme, ?Açıkçası ilk yarıdan çok memnun kalmadım. Bazı oyuncular pozisyonlarının dışına çıktı. Devre arasında onlarla konuşma imkanım oldu. İkinci yarı daha iyiydik, pozisyonlara girdik ama gol atamadık. Maçın sonunda bir oyuncumuz sakatlandı umarım durumu ciddi değildir. Şu an hastanede filmi çekilecek. Bu turnuvada 10 puan topladık. Sonuçta son maçta berabere kaldık ama Sevilla - Krasnodar maçının sonucu da gruptan çıkmak için önemliydi. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Umarım Akhisarspor için de öyle olmuştur? diye konuştu.