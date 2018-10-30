(Görüntülü) Akhisarspor - Göztepe maçının ardından (2)

Cihat Arslan: \"Çok önemli galibiyet\" Bayram Bektaş: \"İlk yarıda vasattık\" Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 3 maçlık yenilgi serisinin ardından Göztepe\'yi 1-0 yenerek en alt sıradan kurtulan Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. \"Özgüvene ihtiyacımız vardı\" diyen Arslan, \"Kaliteli ayaklardan kurulu bir takımız ama takım oyununa ihtiyacımız vardı. Yorgun olarak maçlara çıkıyoruz. Yurt dışı seyahatlerimiz 17 saati buluyor. Yaş ortalaması yüksek bir ekibiz ve sakatlarımız var. Tüm bunların yanında takımın beraber oynama isteği, kazanma isteği güzeldi. Farkı 5\'e çıkarabilirdik ama atamadıkça skoru koruma içgüdüsü oldu. Göztepe\'yi ve Bayram Bektaş\'ı da tebrik ediyorum çok iyi bir ekipler. Umarım bu skorların devamını getiririz\" dedi. Akhisarspor\'da galibiyet golünü atan Josue, önemli olanın kazanmak olduğunu belirtip takım halinde savaştıklarını dile getirdi. Josue, golünü rahatsızlık geçirdikten sonra iyileşen eşine armağan etti. Yeşil siyahlı taraftarlar, maçın ikinci yarısında üstlerini çıkartarak asker selamı verip Tunceli\'de katıldıkları terör operasyonunda hipotermi nedeniyle şehit olan askerlerimizi andı. BAYRAM BEKTAŞ: \"İLK YARIDA VASATTIK\" Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Akhisarspor mağlubiyeti sonrası ilk yarıda vasat bir futbol sergileyip basit bir gol yemelerinden yakındı. Bektaş, \"Kazanmak isterdik ama henüz maçın başında basit bir gol yedik. Rahatça uzaklaştırabileceğimiz topu uzaklaştıramadık. Top rakibe gittiğinde açıyı kapatmamız lazımdı ama kapatamadık. Rakip güzel bir vuruşla gol attı. İlk yarı bizim için vasat geçti. Rakip 2-3 gol bulabilirdi, çok basit top kayıplarıyla pozisyonlar verdik. İkinci yarıda zaman geçtikçe Akhisar\'ın temposunun düşeceğini biliyorduk. İyi kapanıp yine basit top kayıplarımızla kontralar yakaladılar. Bizim de net pozisyonlarımız vardı. Maçın geneline baktığımızda kendi oyunumuzu tam olarak sergileyemedik. Üzgünüz, bize burada destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bu yenilgiyi telafi edeceğiz\" dedi.