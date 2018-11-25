(Görüntülü) Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından (1)

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) Arslan: “Rakibe saygı duymayı unuttuk” Aybaba: “İkinci yarıda müthiştik” AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Cihat Arslan 4-2 kaybedilen Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçta 2-0 öne geçmelerine rağmen üstünlüklerini koruyamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Milli maç arasında sonra çok önemli bir karşılaşmaya çıktık. Her iki takımın da eksiklikleri vardı. Bursaspor şampiyon olmuş, büyük bir camia. 2-0 öne geçince saygı duymayı unuttuk. Bunun cezası ağır oldu. Maçta 3 kırılma anı vardı. İlki Bursaspor’un Umut Nayir hamlesi oldu. İkincisi 45+2’de kalemizde golü gördük. İlk devrenin sonunda rehavet bize pahalıya patladı. Üçüncüsü de maçın 2-2’ye gelmesi. Malesef içinde bulunduğumuz eksikliklerden dolayı skor 2-2 oldu. Ardından Latovlevici’nin müthiş şutu geldi. Muhteşem bir vuruştu yapacak bir şey yoktu. Maç 3-2’ye geldikten sonra golü atabilirdik. Ancak Ertuğrul bunu engelledi, kendisini tebrik ediyorum. Mutlaka bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Lig uzun maraton ayrıca devreye kadar 4 maçımız var. UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda da maçlara çıkacağız. Yoğun bir takvimimiz olacak. Ancak toparlanacağız” dedi. Cihat Arslan takımın golcüsü Seleznyov hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukraynalı forveti neden kadroya almadığını açıklayan Arslan, ”Seleznyov’u kazanmaya çalışıyorum. Ama o kendini bir yere ait hissetmiyorsa, gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Ter idmanında yöneticilerimiz var, ben varım. Seleznyov’un tavır ve davranışları kulüpte kalmak yönünde değil. Kendisi kadro dışı kalmayı çok istiyordu. Onu tutacak durumumuz kalmadı. Ben Seleznyov’u kadro dışı bırakmadı, bu onun tercihiydi” diye konuştu. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise 4-2 kazandıkları Akhisarspor maçının ikinci yarısında müthiş bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. “Maça çok kötü başladık” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Konsantre olamadık, blok halinde pas hatası yaptık. Hücum edemedik. Gençleri oynatmaya çalışıyoruz. Ancak bazı şeyleri aşamıyoruz. Mutlaka oynatmaya da devam edeceğiz. Umut Nayir oyunun rengini değiştirdi. Soyunma odasında ben futbolcularıma, ‘Bu takımın teknik direktörü olmak istemiyorum. Böyle ciddiyetsiz, böyle amaçsız, böyle isteksiz olamazsınız. Siz beni oyuncularım değilsiniz. Ya ikinci yarıda bunu temizlersiniz ya da işler çok kötüye gider. Sizlerle diyaloğa girmek de istemiyorum’ dedim. İkinci yarı müthiş bir oyun oynadık. Benim takımım deplasmanda baskı kurdu, pozisyonlar buldu. Pas yaptık, orta yaptık, futbol adına her şeyi yaptık. Bize daha yukarılar yakışır” ifadelerini kullandı.