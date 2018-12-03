T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Akdeniz Offroad Kupası final yarışları yapıldı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) - Akdeniz Offroad Kupası Final yarışları Kahramanmaraş'ta yapıldı

03 Aralık 2018 01:31

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) - Akdeniz Offroad Kupası Final yarışları Kahramanmaraş\'ta yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanlar Offroad Kulübü\'nün organize ettiği Kılavuzlu Mesire Alanı\'nda gerçekleştirilen yarışlara 19 ilden özel donanımlı 24 araç katıldı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Pilotlar zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için büyük çaba harcarken, zaman zaman yaşanan küçük kazalar ve arızalar nedeniyle zor anlar yaşandı.

Yarışma sonunda S-1\'de Bora Köse, S-2\'de Hüseyin Bişi, S-3\'te Kemal Arıcan, S-4\'te İtalyan Giuseppe Simone Agazzi birinci oldu. Giuseppe Simone Agazzi aynı zamanda genel klasmanda da birinci oldu.

Dereye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞDHAAkdeniz Offroad Kupası FinalKahramanmaraşKahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiKahramanlar Offroad KulübüMesire AlanıVatandaşlarınPilotlarYarışmaS1 Bora Köse S2 Hüseyin Bişi S3 Kemal Arıcan S4
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24